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大陸 大陸焦點 特派現場

中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人

▲▼中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人。（圖／翻攝微博）

▲上百足球迷街頭互毆，場面相當壯觀。（圖／翻攝微博）

文／中央社記者吳柏緯上海22日電

中國中超發生球迷集體互毆事件，除拳腳相向外，也有人手持器械，甚至將共享單車、煙火當作武器。衝突原因仍有待釐清，不過有消息指出是個別球迷間發生衝突，隨後紛爭持續擴大，據報參與人數達百人。

綜合香港01與中國多個運動自媒體，21日在河南省鄭州市舉行的「2024賽季中國足球協會超級聯賽（中超）第26輪」，由成都蓉城出戰河南隊的比賽，雙方球迷在賽前發生激烈的衝突，甚至有人使用器械、投擲煙火，使用共享單車鬥毆。參與人數超過百人。

報導指出，第一波衝突大約發生在下午3時，兩隊共數十名球迷在成都蓉城球迷下榻的旅館外面發生肢體衝突。隨後，在河南隊主場航海體育場北門入口發生更為激烈的衝突，數百人互相投擲水瓶、煙火，現場一片混亂。還有球迷扔共享單車、使用信號槍。

▲▼中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人。（圖／翻攝微博）

報導提到，事件發生當下現場的保安人員雖然迅速介入，試圖控制局面，但是球迷失控的情緒難以平息，加上人手不足，因此令事態擴大。目前已知有多名球迷受傷並送往當地的醫院治療。

根據赴現場觀賽的成都蓉城球迷表示，當天有成都的球迷遭到河南球迷圍堵、推拉與毆打，隨後消息透過微信等社群傳開，進一步引發球迷之間的衝突。「類似的情形從20日晚間開始就發生過數次了」。

另據媒體報導，造成兩隊球迷之間衝突的原因，在4個月前就已種下。當時河南隊去前往成都比賽，河南球迷組織就曾向成都球迷約戰與挑釁，而成都球迷則認為對方沒文化，這次的經歷令雙方都對彼此感到不滿。

▲▼中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人。（圖／翻攝微博）

此外，也有報導提到，部分遠道而來的成都球迷買不到門票進場，認為受到河南隊的歧視，因此感到不滿。

據報導，鄭州市公安局於21日晚間表示，經警方出面處理後，衝突已經平息，之後將介入調查，並將根據影片等線索對涉事人員依法處理。

發生球迷衝突旅館的人員則表示，已加強了保安工作，晚上安排人員進行巡邏，警方也會在旅館周邊加強警戒，保證入住人員安全。

▲▼中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人。（圖／翻攝微博）

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