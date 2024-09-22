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普丁稱支持賀錦麗入主白宮　俄外長：那只是玩笑啦

▲▼俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）訪問時指出，俄國總統普丁先前表示在美國11月總統大選支持民主黨候選人賀錦麗的言論只是開玩笑。

路透社報導，普丁（Vladimir Putin）本月稍早提到，俄羅斯希望美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得大選，他還調侃地以賀錦麗的笑聲「具有感染力」作為支持她，而非美國共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的理由。

普丁這番言論引發白宮出面回應，呼籲普丁應停止對11月5日美國大選發表評論。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

當拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被問及美國總統更迭將對俄羅斯外交政策造成多大影響，他回覆：「那是個玩笑。普丁總統很有幽默感，他常在發表聲明和接受訪問時開玩笑。」

拉夫羅夫還說：「我認為長期而言，我們對當前或以往美國選舉的態度沒有差異，因為美國被惡名昭彰的『深層政府』（deep state）所統治。」不過他並未提供證據支持這種說法。

深層政府又稱為「國中之國」，用以指稱在幕後操控國家的集團。

拉夫羅夫的發言昨天已在俄羅斯外交部網站發布。

▼對於普丁「挺賀錦麗」一說，川普先前回應「我不知道自己是被羞辱了還是他幫了我」不知道自己是否該打電話謝謝普丁。（圖／路透）

▲▼共和黨總統候選人、美國前總統川普在美國北卡羅來納州威爾明頓舉行競選集會，現場擺有川普人形看板。（圖／路透）

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