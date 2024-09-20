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俄軍侵略烏克蘭「陣亡人數」超過7萬　志願兵被派去當絞肉機

▲▼在烏克蘭戰場上陣亡的俄軍士兵，經過統計與數據分析後，得知至少達到7萬人以上。（圖／達志影像／美聯社）

▲在烏克蘭戰場上陣亡的俄軍士兵，經過統計與數據分析後，得知至少達到7萬人以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁2022年2月底下令針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」，派遣俄軍進行全面入侵，戰事持續至今仍尚未結束，不僅面臨烏軍頑強抵抗，烏軍甚至朝俄國邊境庫爾克斯州進行反攻。最新調查指出，俄軍開戰至今一共有7萬名士兵陣亡，其中淪為「絞肉機」志願兵佔最多數，首次超越囚犯兵。

根據英媒《BBC》，其實自從俄軍侵略烏克蘭以來，俄羅斯各地媒體和社群網路每天都會發佈在烏克蘭戰場上陣亡的士兵姓名、訃告、葬禮照片，因此BBC俄語組網站和獨立網站Mediazona共同整理出俄軍陣亡者的姓名，查核陣亡消息是否由俄國當局或親屬發佈，公墓中的新墳墓也有著陣亡將士姓名，墳墓通常有俄國國防部送去的旗幟或花籃。

經過確認，BBC一共調查出7萬112名在烏克蘭戰死的俄軍士兵姓名，不過研判實際的陣亡人數恐怕超越目前統計結果，因為部分家庭不會對外公開親屬的死亡細節，因此數據查核分析的方向並不包括無從查核的姓名，也不包括在頓涅茨克州、盧甘斯克州等烏克蘭東部俄軍占領區的民兵死亡人數。

調查發現，在這7萬多名陣亡俄軍之中，有1萬3781人是志願役，約佔全軍20%，正式超越佔總體死亡人數比例達19%的囚犯兵；至於經過動員後應徵入伍的公民，則佔13%。

胡斯尼亞羅夫（Rinat Khusniyarov）的經歷是許多陣亡志願兵的縮影，為了維持生計，一直在電車站和膠合板工廠打兩份工，去年11月與俄軍簽約時已經62歲，只是在走上戰場不到3個月，便於2月27日陣亡，紀念網站上的訃聞描述，其生前為「勤奮、正派之人」。

BBC進行相關數據分析，發現大多數報名參戰的志願兵男性來自俄國部分地區的偏遠城鎮，那裡通常難以找到正常且穩定、甚至高薪的工作，因此才會選擇從軍，因為薪水比起偏遠地區平均薪資高出5至7倍，且能享受免費托兒和減稅等社會福利。

至於在前線陣亡的俄軍志願兵年齡，多數介於42至50歲之間，在總共1萬3000多名志願兵陣亡名單中，該年齡層的陣亡人數為4100人，而年齡最大的是71歲。

其他士兵向《BBC》透露，志願兵傷亡人數之所以不斷攀升，主要是因為他們都被派遣至前線戰鬥最為艱困的地區當作「絞肉機」，特別是烏克蘭東部的頓涅茨克州。俄軍解釋，「絞肉機」被形容莫斯科當局派遣一波又一波的士兵，向前線無情推進，試圖拖垮烏軍。

社群網路影片顯示，俄軍士兵經常在裝備不足、甚至幾乎沒有軍車或火砲支援的情況下，前往攻擊烏克蘭陣地。

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