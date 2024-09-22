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大陸 大陸焦點 特派現場

拍攝山頂「目擊男女激戰」還狂換姿勢　全場驚嘆：哪款手機這麼神

由 @troyepolarxo 發佈
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記者趙蔡州／綜合報導

香港網路社群近日瘋傳一支「獅子山活春宮」影片，內容是有人在香港市區某住宅大廈拍攝獅子山時，竟然拍到一對男女在山頂激戰，而且還不斷變換姿勢，畫面曝光後立刻引發熱議，網友除了討論男女的行為外，也有人好奇「究竟是哪一款手機這麼神」。

▲▼超強手機直擊獅子山「活春宮」。（圖／翻攝自threads）

▲香港網友從市區拍下「獅子山活春宮」。（圖／翻攝自threads）

綜合港媒報導，香港各大臉書社團、threads曝光的1分鐘影片可以看見，拍攝者從市區的住宅大廈往獅子山方向錄影，原本看起來只是單純在拍攝風景，不料當鏡頭一點一點放大後，竟能看見一對男女在周圍都是懸崖的山頂處激烈糾纏，過程中還多次變換姿勢，場景相當誇張。

影片引發香港網友熱議，有人說，「獅山論劍」、「就不要玩到腳軟，下山要叫直升機接」、「不怕摔下山嗎，好狂」、「穿到現代的我與姑姑的山上修仙生活」、「決戰獅子山之巔」，有人則根據影片角度推測，拍攝者應該是從九龍塘、靠近黃大仙一帶往山頂拍攝的。

也有許多人好奇，拍攝者究竟是使用哪一款手機，才能從市區拍到山頂活春宮，「究竟是哪一款手機這麼神」、「想知道手機型號」，但也有人猜測，是不是用攝影機拍的，認為手機功能沒有這麼強。

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