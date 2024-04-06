獅子山全國緊急狀態！「人骨」製成毒品　首都上百人器官衰竭亡

▲獅子山共和國總統比歐4日宣布全國緊急狀態。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Bio）4日宣布全國進入緊急狀態，原因是毒品藥物濫用猖獗，死亡人數不斷上升，國家面臨生存威脅。獅子山政府稱毒品「庫什」（Kush）約在4年前首次出現，其中一個成分為人骨，有醫師透露，光是近期數月在首都就有上百名年輕人死於庫什引發的器官衰竭。

BBC、路透等報導，獅子山境內流行的「庫什」（Kush）是種高度成癮性混合物，由大麻、曲馬多（tramadol）等成分組成，至今造成數百人死亡，且使用之後也會對精神方面造成損害，獅子山精神科醫院（Sierra Leone Psychiatric Hospital）2020年至2023年間，與庫什有關的入院人數激增近4000%，來到1865人。

除此之外，人骨是製成庫什的眾多原料之一，原因尚不清楚。但由於庫什使用的情況增加，首都自由城（Freetown）主要墓地要求警方採取維安行動，防止癮君子從墳墓挖出骷髏。在獅子山國內放眼望去，整群年輕人使用庫什之後坐在街角四肢腫脹的樣子很常見。一名醫師向BBC透露，光是近期數月，首都自由城就有上百名年輕人死於庫什引起的器官衰竭。

▲醫師向BBC透露，光是近期數月，首都自由城就有上百名年輕人死於庫什引起的器官衰竭。（圖／VCG）

獅子山共和國總統比歐4日晚間透過全國廣播表示，由於毒品藥物濫用帶來的破壞性影響，特別是合成毒品庫什，國家如今面臨生存威脅，使用庫什死亡的人不斷增加，將成立國家毒品藥物濫用特別小組，打擊庫什危機，執法單位應該透過調查、逮捕等手段來瓦解毒品供應鏈。

獅子山目前唯一正常運作的戒毒康復中心就在首都自由城，擁有100個床位，今年才設立。但由於缺乏足夠設備，專家形容，這裡更像是一個拘留中心，而非康復中心。

獅子山大約有四分之一的人口生活在貧困之中，庫什價格低廉，失業年輕人也能買得到。除了獅子山，鄰國賴比瑞亞也有庫什濫用的問題。