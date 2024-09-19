不學乖！違規被拔車牌竟再購買假車牌上路　南警舉發拖吊法辦！

▲台南45歲王姓男子，駕車違停已遭拖吊拔牌，竟購買仿真假車牌再次上路，台南市警學甲分局警方再次查獲舉發拖吊，並依行使偽造文書罪嫌送辦。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

45歲王姓男子，駕車違停已遭拖吊拔牌，竟購買仿真假車牌再次上路，台南市警學甲分局警方再次查獲舉發拖吊，並依刑法第216條行使偽造文書罪嫌，移送台南地檢署偵辦。



學甲分局將軍分駐所員警於日前在將軍區生命之樹周邊巡邏時，發現一輛白色自小客車車牌不對勁，無法查詢車籍資料，經深入了解後發現，王姓車主因紅線違規停車及逾期檢驗遭監理站處分車牌註銷，並被警方舉發拖吊，王嫌因車牌註銷動起歹念，聯繫友人購得仿真車牌後懸掛上路，藉以規避查緝，最終假車牌仍被員警識破，警方依法舉發拖吊，並通知王嫌到案說明後，依刑法第216條行使偽造文書罪嫌移送法辦。



學甲分局長廖水池表示，民眾應確實遵守交通法規。私下偽造、變造車牌，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪；若使用偽造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪外，依道路交通管理處罰條例第12條，最高可處1萬0,800元罰鍰；本案將溯源偵查販售出處，從源頭阻斷不法，籲請民眾切勿於網路平台或向不明人士購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。