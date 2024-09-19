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中國95座城市房價「鶴崗化」　人民幣萬元可買房

▲瓜山未來社區。（圖／CFP）

▲杭州瓜山未來社區。（圖／CFP）

文／中央社

隨著中國房價持續下跌，中國25個省、95座城市的房價朝「鶴崗化」發展，就連經濟最發達的京津冀、珠三角、成渝等地也被「鶴崗化」城市所包圍，人民幣十幾萬或僅萬元就能買到一間房子。

綜合陸媒報導，位於黑龍江北部的鶴崗市曾因煤炭而繁榮一時，在煤炭業凋敝後，經濟跌落谷底，房價隨之下跌，人民幣萬元就能買到一間房。

而如今房價「鶴崗化」現象遍及中國25個省、95座城市，連經濟繁榮的地帶也被「鶴崗化」城市包圍。

在距離北京約100公里的張家口市，人民幣6萬元（下同，約新台幣27萬）就可以買到一間建築面積60平方公尺（約18坪）的兩房一廳，總價10萬元左右的房源當地就有數十間。

在成都和重慶周圍的成渝都市圈內也有不少這樣的房子，成都的「龍泉陽光城」到市中心的天府廣場之間20公里左右，有些房子價格不僅10年沒有漲過，近幾年還下跌6成。

而在中國經濟第一大省廣東也有5個鶴崗化城市，分別是四會、鶴山、揭陽、河源和清遠。

路透社18日報導，廣東惠州市因鄰近深圳且擁有大量海景公寓，房市一度相當繁榮，然而2021年一對新婚夫妻以每坪約3.6萬的價格買了一間公寓，此後房價下跌，現在每坪價格只有1.9萬。

下跌的房價，與每個月9000元的貸款壓力，再加上薪資削減，讓他們壓力巨大，甚至考慮向父母借錢，「我現在盡量不去關注資產減少的問題，但房貸壓力很大。」

報導指出，自中國2020年對房地產市場高槓桿問題進行整頓後，中國各地房價已自2021年高點下跌30%，給中國經濟帶來沉重打擊。

報導引述分析師指出，房地產下跌可能引發一系列連鎖反應，例如開發商投資計畫暫停，並且減緩向地方政府買地，進而削弱地方政府的財政狀況。

研究機構GDDCE高級分析師馬宏（Ma Hong，音譯）表示，中國整體房地產投資每年下降10%，可能直接拖累GDP下降1.5%。

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