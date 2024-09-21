點2個排骨飯！備註「只要白飯不要菜脯」收到後傻眼　網一面倒不挺

▲便當內真的只有白飯和切好的排骨。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

有些店家會在便當內放一些菜脯，讓客人配飯。近日有網友發文表示，因為他不吃菜脯，所以點外送時，就特別備註「只要白飯不要菜脯」，豈料收到餐點後，他頓時傻眼，「真的有人會天（兵）到給四格白飯嗎？」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他日前透過外送平台點了2份排骨飯，都備註「排骨要切，只要白飯不要菜脯，不要蔥、不要洋蔥，謝謝」。然而收到餐點後，就讓他不禁直呼「抱歉，真的是我打得不夠清楚嗎？還是這位員工太有想像力？」

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從圖片可見，這兩盒排骨飯都只有切好的排骨和白飯，半樣配菜也沒有，每格都被塞滿白飯。因此原PO也無奈表示，「真的有人會天（兵）到給四格白飯嗎？不要笑！我氣死」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很多菜都會以蔥爆香，『不要』自然有蔥的配菜都不能」、「我們公司就有3個男生吃便當只要白飯跟肉，菜都不要的」、「這個服務員100%的做到備註了！還被責怪」、「恭喜今天配菜剛好那麼巧就是蔥和洋蔥」、「店員沒問題啊」。

還有網友認為，是因為備註上寫「只要白飯」4字才導致誤會，「不要打『只要白飯』就沒這些問題了，自己表達能力不足還好意思噴員工」、「別打『只要白飯』就沒這問題了」、「『只要白飯』沒錯」、「看到『只要白飯』4個字，後面應該都直接自動省略了」。