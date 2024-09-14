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台灣邁入超高齡社會：5人中1位65歲以上！　長照預算飆至879億

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣長照基金明年增加至879億元，應對超高齡社會挑戰。（圖／ETtoday 資料照）

文／中央社

台灣將邁入超高齡社會，形同每5人就有1人是長者。據衛福部公告，長照基金預算明年編列達新台幣879億元，較上年度增加約6.14%。長期照顧司說明，主要支出項目為服務給付及支付。

根據衛生福利部公告特別收入基金附屬單位預算，114年度基金用途879億391萬5000元，較上年度預算數828億1820萬8000元，增加50億8570萬7000元，約6.14%。

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衛福部說明增加原因，主要是含新增外國專業人才、特定專業人才、高級專業人才，其本人、配偶、未成年子女及因身心障礙無法自理生活的成年子女，因身心失能且符合65歲以上或經專業團隊鑑定及評估，符合該法相關規定者為長照給付對象所致。

長期照顧司副司長吳希文對媒體說明，預算還要送立法院才能確定，目前經費增加主要還是因應人口結構變化，進行長照服務給付及支付和資源布建，其中包含住宿式機構及日照中心資源布建、住宿機構住民補助都會是主要預算項目。

基金來源部分，衛福部指出，114年度長照服務基金來源共758億2587萬1000元，較上年度預算數776億6782萬5000元，減少約2.37%，主要係預估房地合一課徵所得稅稅課收入減少所致。

年度基金來源及用途相抵後，差短120億7804萬4000元，較上年度預算數51億5038萬3000元，增加69億2766萬1000元，約134.51%。衛福部表示，將移用以前基金餘額120億7804萬4000元支應。

對此吳希文說，因過去幾年也有最終實際收入高於來源預估的的情況，若未來真的有基金來源不足的狀況，依照「長期照顧服務法」規定，政府也將以公務預算撥補。

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