聖馬爾定產後護理之家獲永續行動獎「SDG3健康與福祉」銅獎

▲ 聖馬爾定產後護理之家榮獲2024台灣永續行動獎，院長陳美惠由衛福部政務次長林靜儀手中接下獎盃。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



天主教聖馬爾定醫院產後護理之家以家庭為中心，提供從產前、產後到返家的無縫接軌照護，全方位呵護媽媽和寶寶的身心健康，並打造友善、安全及綠色永續的醫療環境，因而以「滋養母嬰，守護全家」行動方案，榮獲2024年第四屆「台灣永續行動獎」非營利事業組「SDG3健康與福祉」醫院類銅獎，服務品質再度獲得肯定。

▲ 聖馬爾定產後護理之家親子講座。（圖／聖馬爾定醫院提供）

坐月子是女性調整體質的關鍵時機，為了讓產婦能安心恢復，聖馬爾定產後護理之家整合婦產科、小兒科、中醫科、醫美專科、護理師、營養師及臨床心理師等跨專業團隊，提供全面的母嬰照護。



醫護人員接受專業培訓，依據聯合國兒童基金會的「滋養性照顧」架構，提供包括嬰兒按摩、母乳哺育、親子同室、親子共讀、新生兒照護課程等五大重點服務，提升家長的照護能力，為孩子的未來打下良好基礎，更特別鼓勵爸爸參與奶爸訓練營及親子共讀，成為育兒的好幫手。



為了提升母嬰照護品質，產後護理之家透過多元品管手法提升管理質量，並通過多項國家級認證。母乳哺育推動成效卓著，總母乳哺育率達93%，純母乳進步率55.4%，親子同室比率90%，產婦乳腺炎發生率從6.7%降至0%。甚至在返家後，持續關懷追蹤至產後三個月，建立LINE群組隨時解決母乳哺育或育嬰問題，為新生兒家庭提供支持。

創新方面，首創寬譜遠紅外線治療儀，疏通產婦乳腺及照顧寶寶皮膚，並設有專屬母乳儲存與奶瓶消毒系統，確保衛生與安全。食品安全方面，聖馬爾定是雲嘉地區唯一通過HACCP認證的醫院，自行供膳並由專業團隊客製化月子餐，所有食材均來自當地小農，確保健康與環保。

產後護理之家積極推動可持續發展目標，全區採無障礙設計，提供家庭友善的設施，利用科技輔助外籍產婦，確保溝通無障礙。在安全防護方面，採24小時門禁管制，定期紫外線消毒，並分區管控嬰兒室以避免交叉感染，同時強化消防設施，確保緊急狀況下的疏散安全。

此外，推行綠色管理，成立ESG永續發展推動小組，優先採購綠色標章產品，導入節電措施如LED燈具及智能變頻節能器。透過提倡母乳哺育，機構每年節能143度電，減少71公斤二氧化碳排放，為淨零碳排目標貢獻力量。