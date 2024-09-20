　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聖馬爾定產後護理之家獲永續行動獎「SDG3健康與福祉」銅獎

▲▼ 聖馬爾定產後護理之家榮獲2024台灣永續行動獎 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲ 聖馬爾定產後護理之家榮獲2024台灣永續行動獎，院長陳美惠由衛福部政務次長林靜儀手中接下獎盃。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院產後護理之家以家庭為中心，提供從產前、產後到返家的無縫接軌照護，全方位呵護媽媽和寶寶的身心健康，並打造友善、安全及綠色永續的醫療環境，因而以「滋養母嬰，守護全家」行動方案，榮獲2024年第四屆「台灣永續行動獎」非營利事業組「SDG3健康與福祉」醫院類銅獎，服務品質再度獲得肯定。

▲▼ 聖馬爾定產後護理之家榮獲2024台灣永續行動獎 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲ 聖馬爾定產後護理之家親子講座。（圖／聖馬爾定醫院提供）

坐月子是女性調整體質的關鍵時機，為了讓產婦能安心恢復，聖馬爾定產後護理之家整合婦產科、小兒科、中醫科、醫美專科、護理師、營養師及臨床心理師等跨專業團隊，提供全面的母嬰照護。

醫護人員接受專業培訓，依據聯合國兒童基金會的「滋養性照顧」架構，提供包括嬰兒按摩、母乳哺育、親子同室、親子共讀、新生兒照護課程等五大重點服務，提升家長的照護能力，為孩子的未來打下良好基礎，更特別鼓勵爸爸參與奶爸訓練營及親子共讀，成為育兒的好幫手。

為了提升母嬰照護品質，產後護理之家透過多元品管手法提升管理質量，並通過多項國家級認證。母乳哺育推動成效卓著，總母乳哺育率達93%，純母乳進步率55.4%，親子同室比率90%，產婦乳腺炎發生率從6.7%降至0%。甚至在返家後，持續關懷追蹤至產後三個月，建立LINE群組隨時解決母乳哺育或育嬰問題，為新生兒家庭提供支持。

創新方面，首創寬譜遠紅外線治療儀，疏通產婦乳腺及照顧寶寶皮膚，並設有專屬母乳儲存與奶瓶消毒系統，確保衛生與安全。食品安全方面，聖馬爾定是雲嘉地區唯一通過HACCP認證的醫院，自行供膳並由專業團隊客製化月子餐，所有食材均來自當地小農，確保健康與環保。

產後護理之家積極推動可持續發展目標，全區採無障礙設計，提供家庭友善的設施，利用科技輔助外籍產婦，確保溝通無障礙。在安全防護方面，採24小時門禁管制，定期紫外線消毒，並分區管控嬰兒室以避免交叉感染，同時強化消防設施，確保緊急狀況下的疏散安全。

此外，推行綠色管理，成立ESG永續發展推動小組，優先採購綠色標章產品，導入節電措施如LED燈具及智能變頻節能器。透過提倡母乳哺育，機構每年節能143度電，減少71公斤二氧化碳排放，為淨零碳排目標貢獻力量。

 
ET快訊
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山
快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐
知名露營區遭縣府斷電！　雙方僵持中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

交通安全觀念從小開始落實　黃偉哲出席小小警察交安體驗營　

控台南鐵路照顧宅涉嫌圖利　藍軍呼籲司法檢調動起來

嘉義番路鄉農會「冷熱風乾燥法」獨特工法　柿餅加工坊開工

浪漫花語再生市集　永華商圈攜手建平里、丸市集共推環保與愛心

響應國家防災月　南消七大隊灣裡消防隊與龍崗國小齊演練

聖馬爾定產後護理之家獲永續行動獎「SDG3健康與福祉」銅獎

凱米颱風重創校園！　立委丁學忠呼籲中央加速支持復建工程

台南六都第三老　蔡宗豪成功爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢

深化防災教育　南消一大聯合東山國中實施防火防震演練

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

交通安全觀念從小開始落實　黃偉哲出席小小警察交安體驗營　

控台南鐵路照顧宅涉嫌圖利　藍軍呼籲司法檢調動起來

嘉義番路鄉農會「冷熱風乾燥法」獨特工法　柿餅加工坊開工

浪漫花語再生市集　永華商圈攜手建平里、丸市集共推環保與愛心

響應國家防災月　南消七大隊灣裡消防隊與龍崗國小齊演練

聖馬爾定產後護理之家獲永續行動獎「SDG3健康與福祉」銅獎

凱米颱風重創校園！　立委丁學忠呼籲中央加速支持復建工程

台南六都第三老　蔡宗豪成功爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢

深化防災教育　南消一大聯合東山國中實施防火防震演練

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

新冠溯源研究出爐！華南海鮮市場採檢結果呈陽　動物傳人機率高

消費滿千抽新加坡自由行　樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理

黎巴嫩「爆炸對講機」驚見日本廠牌！　ICOM：可能是假貨

交通安全觀念從小開始落實　黃偉哲出席小小警察交安體驗營　

2歲萌妹買東西第一視角　奶音講內心OS超可愛 ♥

地方熱門新聞

台南東區公園驚見「千古罪人」神主牌惟「先人」全健在！

棒球哇咧獅台語攏ē通邀市民參與台南台語月

桃市加速「一生好運卡」流程　9/25起與市民卡系統整合

消防署推急救先鋒APP及Line 9119群組

美國在台協會處長谷立言　拜會張善政

桃竹苗分署漆作國手李俊誠　國際技能競賽奪銅

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

南投縣政府推緬懷卡服務助往生親人回憶永存

林口長庚支持地景藝術　留駐「汲光片羽」

無號誌4路口「速度降為0」屏東警連5天大執法

裝潢公司欠稅144萬元拒繳強制執行負責人聲請管收獲准

男連絡屏東獨居父未果 求助屏東警開鎖救人

中國蠟瓶糖恐藏危害台南市衛生局展開夜市及通路稽查

更多熱門

相關新聞

TSAA台灣永續行動獎　外貿協會辦理善愛嘉年華獲金級獎

TSAA台灣永續行動獎　外貿協會辦理善愛嘉年華獲金級獎

由外貿協會與小樹傳愛協會共同主辦的「善愛嘉年華」活動，榮獲「2023年第三屆台灣永續行動獎」金級獎殊榮，顯示貿協推動永續發展及關懷社會的積極作為受到社會各界高度肯定及重視。貿協長久以來致力協助國內企業擴展對外貿易，同時也關注綠色轉型、永續發展及偏鄉學童的教育，因此自去年起透過辦理「善愛嘉年華」活動，提供偏鄉及弱勢學童接觸永續知識並培養國際觀的機會，同時邀請國際友邦人士一同響應這項社會共融共好的公益活動。

花王兒童清潔安全教育　獲台灣永續行動獎肯定

花王兒童清潔安全教育　獲台灣永續行動獎肯定

元太奪「台灣永續行動獎」金銀銅3大獎 續推低碳、節能電子紙產品

元太奪「台灣永續行動獎」金銀銅3大獎 續推低碳、節能電子紙產品

佳世達「台灣永續行動獎」雙金一銀一銅肯定　實踐SDGs大有所成！

佳世達「台灣永續行動獎」雙金一銀一銅肯定　實踐SDGs大有所成！

元大金獲全球綜合金融類第一名

元大金獲全球綜合金融類第一名

關鍵字：

聖馬爾定產後護理之家台灣永續行動獎

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面