羅東越式小吃店13人腹瀉狂吐！生熟食交雜釀禍　衛生局勒令停業

▲羅東鎮某越式料理小吃店爆食物中毒案，宜蘭衛生局已令業者於調查期間暫停供應餐食。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局19日發現，有民眾在15日至17日於羅東鎮某越式料理小吃店用餐後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，疑似食品中毒群聚事件。截至目前，已有13人（5男8女）就醫，所有患者均已返家休息。因業者違規情節嚴重，宜蘭衛生局已令業者於調查期間暫停供應餐食，待餐飲作業場所複查合格後，方可復業。

宜蘭衛生局表示，在接獲羅東鎮某越式料理小吃店疑爆發食物中毒通報後，立即派員前往該餐飲業者進行調查，並根據食品良好衛生規範準則進行查核。調查發現，業者存在生熟食未分層管理、紗窗未完全遮蔽、食材未落實離地等問題，衛生局已開立限期改善通知書，並抽驗生熟食刀具砧板送驗。

由於違規情節嚴重，衛生局依據食品安全衛生管理法第41條第1項第5款規定，已令業者於調查期間暫停供應餐食，待餐飲作業場所複查合格後，方可復業。

衛生局呼籲食品業者，應嚴守食品安全衛生管理法相關規定，落實自主衛生管理。同時，也提醒消費者要遵守預防食品中毒的「五要二不原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、以及不要食用不明動植物，以防止食品中毒發生。若民眾有任何食品衛生問題，歡迎撥打宜蘭縣政府衛生局食品藥物管理科專線03-9332779洽詢。