桌遊店狂輸20萬！驚見「剪刀+乖乖」陣法　廖大乙：讓賭客輸到脫褲

▲有民眾上桌遊店試手氣，赫然發現業者佈起「剪刀陣」。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

有民眾日前赴桌遊店玩牌，一晚竟狂輸將近20萬元，後來赫然發現店內竟放置詭異的「剪刀陣」；民俗專家廖大乙分析，桌遊店業者擺放此陣就是為了下降頭、放暗箭，讓上門的賭客都「輸到脫褲」。

該位家住南投縣的民眾向媒體爆料，指當時是到外縣市的桌遊店消費，但十賭九輸、錢都輸光了，以為是因為自己手氣欠佳而懊悔不已，想不到準備離開時，眼尖在在荷官的桌下看到一把打開的剪刀，刀口就隔桌正對著賭客，握把兩旁由前至後，還分別擺放著2包綠色包裝「乖乖」、1包仙貝等零食和2顆大石頭，讓他感到詫異不已而拍下照片。

廖大乙看過照片後，推測是店家請來降頭師所布置的「剪刀陣」：因為詐賭的台語即「剪筊」，用打開的剪刀對著賭客，代表著剪斷對方財運的企圖；再搭配大石頭強壓賭客的氣勢、「乖乖」掉進陷阱，也讓莊家生意能夠「旺旺」；而降頭師還須先發毒誓、承受「孤（獨）、夭（折）、貧（窮）」其中一項厄運，做法才有效用。

廖大乙也提醒，民眾到過去不熟悉、「敵暗我明」的處所玩牌賭博，勝算都相當低，即使降頭可加以破解，但就怕「道高一尺、魔高一丈」，因此應避免涉足賭博場所、不讓自己有淪為俎上肉的機會，才能安家保身。