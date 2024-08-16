快訊／轟6槍狙殺「鴨頭」！槍手上銬移送　武裝特警戒護防滅口

地方中心／高雄報導

屏東知名角頭「鴨頭」陳昫豪昨(15日)在高雄左營被當街槍殺身亡。楊姓槍手犯後攜械直奔轄區派出所投案，並宣稱是「50萬元賭債」生殺機，至今供詞未改口。警方今(16日)下午將他移送到地檢署，面對媒體詢問不發一語，而為確保全程安全，防止可能的幕後藏鏡人滅口，另外出動2名霹靂武裝特警，手持長槍進行戒護。

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊姓槍手折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著回到自己的白色轎車內駕車離去。

▲楊姓槍手昨日犯後自行到派出所投案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳昫豪倒地後，11點52分被友人送往大同醫院，急診醫療團隊立即展開急救，經急診醫師檢傷為1級，發現傷者腹部有2處明顯外傷，到院時已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救後，仍於中午12點21分宣告不治。

楊姓槍手犯後，攜帶槍械直奔轄區新莊派出所投案，正好碰上要前往槍擊現場處理的員警，他直言自己的包包內有2把槍、42發子彈。員警當場愣住，嫌犯殺人後竟淡定投案，似乎一切都有預謀。

▲楊姓槍手犯後自行投案並繳出槍械 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方偵訊過程中，楊姓槍手供詞不改，堅稱是因為50萬元的賭債才會埋下殺機。不過警方認為案件並不單純，因為槍手在道上並無名氣，且近期疑似有欠錢，懷疑是有心人士買兇犯案；且槍手交出的2把改造手槍黑市價值約30萬左右，用這價格討50萬元的債務，非常划不來。

此外，陳昫豪是在15日凌晨從來到左營桌遊店玩牌，一路玩到早上8點打烊，並在店內坐到11點多，楊姓槍手則是清晨5點多就在桌遊店外埋伏許久。警方除了懷疑陳昫豪身邊可能有內鬼洩漏行蹤給槍手，也懷疑陳昫豪離開店家的時間都被掌握，才會讓楊姓槍手逮到時機下手，目前4名小弟都被列為證人。

▲楊姓槍手面對媒體詢問全程不發一語，警方將他移送地檢複訊。（圖／地方中心攝）

警方今日下午將楊姓槍手移送橋頭地檢署，他戴著黑色口罩、安全帽步出左營分局，面對媒體詢問是否有恩怨、預謀性開槍、怕被報復所以自行投案等問題，楊姓槍手全程不發一語。