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台中男離奇跌落1米9水溝！躺5天才被發現　台中警穿青蛙裝撈屍

▲▼台中男子跌落1米9深的水溝，仰躺5天才被發現，警方穿著青蛙裝協助撈屍。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中男子跌落1米9深的水溝，仰躺5天才被發現，警方穿著青蛙裝協助撈屍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方昨（19）日獲報梧棲區中華路旁水溝有具男屍，臉部朝上，面容難辨，水溝深達190公分，光爛泥巴就有30公分，禮儀公司女員工身材不高，無法搬運，鑑識人員只好穿上青蛙裝協助搬運。經查，死者是64歲顏姓男子，14日晚間從醫院搭計程車返家，不慎在該處跌落致死，沒有人為及外力因素介入，警方已報請地檢署相驗釐情死因。

警方昨天下午2點45分獲報，梧棲區中華路北上車道右側水圳有一具男屍，明顯死亡多日，無法辨識面容，由於水溝深達160公分，加上淤泥有30公分，生命禮儀公司女性員工不夠高，鑑識小組警務員陳振均於是借來青蛙裝，爬下水溝協助將男屍搬運到路邊。

▲▼台中男子跌落1米9深的水溝，仰躺5天才被發現，警方穿著青蛙裝協助撈屍。（圖／民眾提供，下同）

男屍身上無攜帶證件及其他物品可供辨識身分，附近也沒發現交通工具，警方利用男屍特徵比對轄區失踨人口發現，和16日1件失蹤男子特徵相符，經通知家屬到場指認及比對指紋確認無誤。

員警調閱週邊監視器發現，顏男14日晚間從醫院搭計程車返家，10點15分在該處下車，步行4、5公尺後不慎掉落水圳，令人不解的是，該處離家還有1、2公里，為何選在該處下車？而且中華路是條6線道馬路，車流量大卻過了5天才被發現？詳細死亡原因將報請檢察官及法醫相驗了解。

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