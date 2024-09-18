幼貓躲引擎室數小時不出　警逗弄10mins救出！車主PO文感謝

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區鄭姓男子13日晚間下班開車回家，15日上午要開出上班時，聽到微弱的喵喵聲，赫見有隻幼貓就躲在引擎室縫隙，鄭男與家人花了1小時，嘗試各種方法都趕不走貓咪，只好求助警方，員警鄭惇升先以手指逗弄小貓咪，降低戒心，再找來一條繩子，緩慢套在牠身上，10分鐘後順利抱出來，在場人士都忍不住歡呼。

▲有隻幼貓躲在引擎室數小時不出來，暖心員警逗弄10mins後順利救出。（圖／翻自清水小鎮，下同）

鄭男15日上午11時許準備發動車子出門時，隱約聽見前方引擎室內發出「喵喵」聲，打開引擎蓋一看，果然有隻可愛的小貓躲裡頭，本想伸手把毛小孩帶出來，没想到，牠卻嚇著躲進更深的引擎縫隙，鄭男與家人試過好多方法，都無法順利讓毛小孩離開，不知如何是好。

台中市清水警分局高美所員警鄭惇升獲報前往，研判當天天氣炎熱，小貓可能躲在裡面避暑，一開始緩慢的伸手想要碰觸，但牠躲在縫隙裡，手伸不進去，鄭員只好先手指逗弄，過了5分鐘，這毛子孩逐漸降低戒心，身子稍微往外移一些，於是靈機一動，找來一條繩子，邊逗弄小貓咪，邊緩慢的套在牠身上，順利救出來。

事後民眾將此事PO在臉書表達感謝，引來網友貼出大姆指按讚及留言，「要很感謝這名警察，因為抓貓完全不是警察的業務，是動保處。他是多做的。」