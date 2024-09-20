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關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

▲▼ 關愛毛小孩流浪動物，戴錫欽偕乖乖網全天候貼心服務毛小孩。（圖／乖乖網提供）

▲戴錫欽出席關愛毛小孩流浪動物活動。（圖／乖乖網提供）

記者崔至雲／台北報導

毛小孩愈來愈受家庭關注，為讓毛小孩有更安全及友善空間，致力打造寵物宜居城市，台北市議長戴錫欽19日出席「藝愛無界」公益活動，希望再次喚起社會大眾重視毛小孩及流浪動物議題。前台北市議員、乖乖網執行長楊靜宇也說「乖乖網」將致力保護毛小孩健康與福利，24小時貼心服務找回愛護動物初心。

「藝愛無界」公益活動在BELLAVITA百貨公司舉辦秋拍活動，包括戴錫欽、獸醫師楊靜宇、植物獵人洪信介、藝人陳霆及陳潔瑩、中華民國流浪動物花園協會理事長Rose、衡山基金會台北分會、獨家報導新聞媒體集團社長張淯及藝展無界總監施權展等人出席。

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戴錫欽說，為讓毛小孩有更加安全及友善空間，致力打造寵物宜居的城市，非常感謝張淯及乖乖網，希望再次喚起社會大眾重視對流浪動物議題，同時呼籲大家持續關注流浪動物的議題，齊心協力改善台灣流浪動物現況。

張淯表示，「藝愛無界」系列公益活動，自2024開春推出以來，獲得社福團體和企業主廣泛好評，到了「藝愛無界 2024秋拍」，特別要幫「中華民國流浪動物花園協會」找一個家，因為過去十幾年來協會幫助成千上萬隻的毛小孩找到幸福的認養人，打響了「以認養代替購買，以結紮代替撲殺」，成為政府動保部門最有力的幫手，但自己的家卻搬來搬去，因此要呼籲社會各界來幫幫他們。

張淯也說，尤其當「藝愛無界 2024 秋拍」公益活動籌畫小組，走訪中華民國流浪動物花園協會，才得知「花園」剛剛完成 3 月法鬥繁殖場棄養事件最後一隻送養任務，才發現「花園」又搬家了，在幫助流浪動物尋找幸福的家同時，「花園」也正努力重建自己的家。Rose溫柔而堅韌力量感染了楊靜宇，並號召好友，大家一起來幫幫忙。

這次公益拍賣的畫作包括戴錫欽手繪 14 年前收養的浪貓「幸福」畫作、楊靜宇的「用愛心來關懷寵物」畫作等，都將永久典藏於藍訊科技「藝愛無界 2024 秋拍」720 度 3D 虛擬展覽館中，實體作品同步在活動官網上拍賣，這些名人、網紅畫作全部拍賣所得將捐贈給中華民國流浪動物花園協會。「藝愛無界」系列公益活動希望能夠將科技、藝術與愛心結合，扶持中小型公益團體，為社會帶來更多的正能量。
 

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