豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

▲今晚到明天水氣多，南部、東南部有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，今晚到明天南風雲系北移，水氣多，南部、東南部有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，周六起至下周二受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，南部可能有局部豪雨發生，要留意天氣變化。

氣象署預報員林定宜說，今晚到明天風向由東北風轉為南風，南方雲系北移的影響，南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，而南部、東南部以及午後中部地區、其他山區有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，他表示，明天白天各地高溫普遍32至35度，沒下雨仍比較悶熱。氣象署發布明日高溫資訊，天氣高溫炎熱，明日中午前後台東縣為黃色燈號，請注意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周六起到下周二受低壓帶影響，周六北部、南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周日雨勢最明顯，南部及東南部山區有局部豪雨發生的機率。

他說，周日、下周一中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，下周二各地有局部短暫陣雨或雷雨。等到下周三低壓帶逐漸遠離，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，留意午後有局部短暫雷陣雨。

▲葡萄桑、蘇力颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

至於颱風動向，林定宜表示，葡萄桑颱風今下午2時在台北北北東方590公里的海面上，預計今晚登陸中國浙江，並減弱為熱帶性低氣壓，蘇力颱風下午也登陸越南後，也會逐漸減弱，這2個颱風對台灣都沒影響。

林定宜提到，目前菲律賓東方海面有個低氣壓，未來是否發展為熱帶性低氣壓或颱風，仍有不確定性，美國模式預測達到颱風，但歐洲模式預測沒有增強為颱風的趨勢，氣象署模式預測也沒有，將持續觀察。