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10月有「貴人相助」的5個生肖　屬豬可望突破瓶頸、事業翻紅

10月有「貴人相助」的5個生肖　第一名可望突破瓶頸、事業翻紅

▲ 面對即將到來的10月，有5個生肖將在10月迎來旺盛的「貴人運」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

不知不覺間中秋已過，9月也走完大半。面對即將到來的10月，《搜狐網》列出5個生肖將在10月迎來旺盛的「貴人運」，其中屬豬的朋友在事業上將遇到貴人相助，不僅有望突破瓶頸，還將使事業翻紅。

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● 生肖龍

生肖龍10月運勢轉旺，會感受到前所未有的好運，包括工作上有望迎來重大突破，財務狀況也將有所改善；另外，屬龍者10月會容易遇到貴人，使其在事業發展更加順遂。

● 生肖馬

生肖馬10月運勢達到巔峰，職場上將充分展現才華，並得到長官和同事的認可，還有望遇到貴人提攜；另外，屬馬者10月將有望遇到心儀的對象，感情生活將更為豐富多彩。

● 生肖蛇

生肖蛇10月好運連連，在工作中將發揮智慧和洞察力，不僅能順利解決難題，還會得到長官賞識；另外，屬蛇者10月在投資理財上將有不錯的收益，還會遇到貴人指點，迎來豐厚報酬。

● 生肖猴

生肖猴10月運勢旺盛，在職場中能發揮長才，得到長官、同事的認可，並迎來升職、加薪的機會；另外，屬猴者10月將遇到貴人提攜，為未來事業發展帶來機遇。

● 生肖豬

生肖豬10月將迎來一波波的好運，不僅工作能突破瓶頸，還將遇到貴人相助，使事業翻紅；另外，屬豬者10月將憑藉著獨到的眼光，在投資上獲得大筆錢財。

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