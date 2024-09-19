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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸科技互補優勢「有但書」　潘賢掌：反台獨是穩定兩岸正確方向

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國務院台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第27屆京台科技論壇今（19）日上午舉行開幕式。談及兩岸經貿來往，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，兩岸科技發展各有優勢，完全可以取長補短，互利共贏，同時重申「九二共識」和一個中國原則，堅決反台獨才是兩岸關係的正確航向。

本屆京台科技論壇19至21日在北京經開區舉行，今上午舉行開幕式。大陸方面出席有國務院台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等人出席。兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、全國台企聯會長李政宏等人，以及來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人參加。

大陸昨晚突然宣布「停止」執行對台灣34項農產品免徵進口關稅政策，外界十分關注今日京台會，陸方表態。潘賢掌重申，大陸方面認真貫徹落實三中全會精神。持續尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟交流的制度與政策，深化兩岸融合發展，進一步推進兩岸經濟合作與融合發展，為兩岸同胞謀利造福。

潘賢掌也指出，「近年來大陸高科技產業，出現多種新業態新模式。兩岸科技發展各有優勢，完全可以截長補短，互利共贏。」大陸方面未來將提出更有利政策，加強兩岸創新事業，讓台商台企，特別是青年參與科技創新領域。

談兩岸情勢，兩岸同胞是一家人，越走越親，越走越近。對於台獨分裂，威脅台海和平，阻撓兩岸交流，隔閡民族感情，傷害民生福祉，絕不容忍、絕不姑息。「希望廣大台灣同胞一起堅持一個中國原則與『九二共識』與堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，穩定兩岸關係的正確方向。」

▲▼ 劉兆玄、京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄致詞時首先指出，最近15年以來，國際地緣政治環境出非常巨大的變化，導致全球經濟版圖的重組，舊產業逐漸汰換，同時也有許多新興的產業方興未艾，對於大陸經濟發展創造新格局和新機遇。

劉兆玄也說，今年中共召開第二十屆三中全會，相關經濟政策對於大陸未來10、20年的經濟發展產生巨大影響，這些政策對於台商來說有意義和潛在的新的商機，要密切的關注。

劉兆玄也提醒，中共三中全會未來會致力於發展新一代的訊息技術、人工智能、航天航空、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技這8項戰略性的產業。以及新能源汽車，高檔數控機床和機器人，高性能的醫療器材，都是大部分企業開始著力發展的高科技的產業。

劉兆玄也指出，兩岸企業家峰會台灣方面將有一個非常重要的創舉，就是峰會的綜合小組和審計小組要合作舉辦「兩岸生物醫藥醫療健康產業」融合發展研修班，主要針對企業高管，希望通過這樣方式來清楚解讀政策，增進企業交流、實地調研，具體又務實的方式，促進企業學員和政策主管有深入的交流，發掘合作的機會。

▲▼ 劉兆玄、京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣青年創業台商劉育親。（圖／記者任以芳攝）

本屆峰會也邀請許多青年台商分享創業心得，來自台灣的地造文化負責人劉育親，原本在武漢做共享單車，後來運用大陸「民用版」北斗衛星，為自己創造一片新天地。

劉育親受訪時也分享，自己目前在北京創業項目內容是幫助各行各業提供北斗衛星服務，舉例精準海上救援或是農業地透過衛星感應，可以清楚知道哪一片土壤長出雜草，快速解決問題，降低種植殘壞率。

他也解釋，外界認為大陸北斗衛星比較敏感，有洩密個資等問題，實際上陸方已經做「脫敏」處理，完全去除軍方系統資料，包括公安單位等有4個關卡把關審核。未來「民用版」北斗衛星資料將普及化，可以運用到全世界，他十分看好這片藍海，商機龐大。

今日開幕式上，2023年首次成立的兩岸科技創新中心，運行一年後，於今天舉行戰略合作夥伴簽約儀式。冠捷顯示科技（中國）有限公司等企業、中國光學光電子協會等協會組織、北京國家新能源汽車技術創新中心有限公司等研發機構，分別與兩岸科技創新中心簽約。

▼ 第二十七屆京台科技論壇於今天舉行戰略合作夥伴簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

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