「兩岸貿易有一些下降」　潘賢掌：台商投資未減！信心比黃金重要

▲第十二屆雲台會今天在昆明舉行開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／雲南報導

第十二屆雲台會今（16）日在昆明舉行開幕式，兩岸各界人士共600多人參與。最新數據顯示台灣出口對中國大陸的依存度下降，創21年來最低水準。大陸國台辦主任潘賢掌致詞時，首次指出「兩岸貿易可能有一些下降」，實際上台商各種投資沒有減少，要有信心抓準商機，信心比黃金重要。並且提出保證「大陸作為台商台企投資興業做大做強的最佳選擇地不會改變。」

本屆雲台會今在昆明舉行開幕式，大陸雲南省人大常委會副主任王樹芬主持，嘉賓致詞環節依序是雲南省政府副省長王浩、中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱、台灣商業總會理事長許舒博、大陸國台辦副主任潘賢掌。

潘賢掌致詞時首先指出大陸經濟局勢，昨天最新公佈GDP同比增長5%，世界排名前列，延續恢復向好的態勢。同時談及第二十屆三中全會在北京召開，會議重點研究「進一步全面深化改革，推進中國式現代化問題」，吸引全球關注。相信未來大陸的經濟將開闢更多新領域、新賽道，「大陸作為台商台企投資興業做大做強的最佳選擇地不會改變，而且會越來越突出。」

談到當前台海形勢複雜嚴峻，潘賢掌指出，民進黨針對大陸提升到橙色預警，實際上如同商總理事長許舒博所言，「只看看到的是藍天白雲，綠色通道，廣大台商台胞是兩岸交流合作的親歷者受益者，對大眾發展進步和兩岸關係前景感受最真切，最有發言權。」

潘賢掌也重申，大陸於6月21日發佈依法懲治台獨頑固分子，分裂國家、煽動分裂國家犯罪的《意見》，主要是「極少數」頑固台獨分子，不涉及廣大台灣同胞。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌也提出三點希望，一是要堅定信心，信心比黃金還要重要。「兩岸貿易可能有一些下降，實際上很多台商把零部件生產，到越南等地組裝，整體投資貿易額沒有減少。」

潘賢掌強調，「我們內部自己測算，台商通過各種渠道的投資並沒有減少，所以大家要堅定信心，要真正做大只能在大陸，這是全世界最大市場、最生機勃勃的市場，最穩定的市場。」

潘賢掌繼續向台商呼籲，二是搶抓商機，中國式現代化有14億多人口，中等收入群體已經超過4億，未來10年將超過8億，比所有西方國家的高收入群體的國家加起來還多，消費潛力發展的空間巨大。

潘賢掌繼續說，全世界加大投資大陸市場，台商台企是近水樓台先得月。不要因為少數一些人跑走，只看樹木不見森林，多少發達國家最上說一套，實際上繼續加大投資。」

今年6月RCEP生效滿一週年，15個成員國按計劃實施了商品降稅關稅，13個成員國還實施三輪的降稅，眾多外貿企業獲得利好，台商台企立足大陸，放眼RCEP覆蓋區域，一定能在參與新發展格局中獲得新發展。

潘賢掌接著指出，三是勇擔責任，兩岸同胞有共同血脈，台獨與台海和平「水火不容」，廣大台商朋友長期往返兩岸，對台海和平穩定更有強烈的期盼，不願看到民族內耗，外人敵意，不希望台海風高浪急，甚至兵凶戰危，希望大家能夠看清大勢。

最後，潘賢掌推廣雲南無限商機，地處大陸西南優勢明顯，正在加快建設面向南亞、東南亞輻射中心，一帶一路無縫對接，21批政策扶持疊加雲南省委省政府高度重視對台工作，以磨行磨丁經濟合作區建設，有效承接東部台企的產業轉移，推動雲台經貿文化交流合作有豐碩成果。