蔣友青現身士林地檢署！稱遭威脅恐嚇　狂說「晶晶體」畫面曝

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導



現年34歲的蔣家第四代蔣友青，日前突然在中國大陸現身，於寧波奉化街頭當眾斥「賴清德是省長不是總統」，還表示「中國比美國好很多，不明白為什麼很多人想要去美國」。今（19）日突然現身士林地檢署，情緒激動對現場媒體用夾雜中英文「晶晶體」說話，稱遭恐嚇威脅於是來開偵查庭。

▲蔣友青到士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

據了解，蔣友青8月19日曾到士林地檢署，隨後被爆8月26日到寧波奉化認祖歸宗，期間當眾斥責賴清德是省長不是總統，表示中國比美國好很多，不明白為什麼很多人想要去美國，不願意兩岸一家親，同時也與現場的蔣介石扮演者合照。

今蔣友青也現身士林地檢署，手拿咖啡對現場媒體用中英文大吼大叫，並稱是遭恐嚇威脅，於是到士林地檢署開偵查庭。

蔣友青在加拿大出生，是蔣經國次子蔣孝勇與太太方智怡的第三個兒子，2013年8月起屢次到台北美國學校校門前咆哮、比中指，還寫電子郵件恐嚇副校長，甚至在個人臉書上用英文表示要「屠殺全校」和「要放炸彈」等，2014年被士林地方法院依恐嚇公眾罪判處6月徒刑，隨後上訴二審，卻在高等法院開庭前撤告，判決定讞。

2017年蔣友青和當時已經交往8年的女友周玟君結婚後，就再也沒有上過社會新聞，也幾乎在媒體面前絕跡，去年傳出他熱衷拳擊賽事，還和拳擊同好一起組了個「北伐軍團」，到處征戰拳擊賽事。