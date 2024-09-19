膝骨性關節炎好發4族群　埔榮提供居家膝關節運動預防健康退化

▲圖1.坐姿下小腿抬高與大腿平行，每次停留10至15秒後放鬆。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

膝骨性關節炎，或稱膝退化性關節炎，是一種進行性疾病，通常是關節軟骨長時間磨損而造成發炎、變形及骨刺增生，長期下來會影響體力和健康；中榮埔里分院物理治療師特別提供居家膝關節運動，來延緩及預防關節退化的問題，進而達到預防保健的效果。

埔榮醫院指出，膝骨性關節炎病人時常抱怨膝蓋疼痛、早起或久坐後關節僵硬、關節腫脹、變形等症狀；臨床上醫師會透過X光診斷，根據病況分成五個級別：第零級，正常膝關節，第一級：疑似關節間隙變窄、有輕微疼痛感，第二級：關節間隙輕微狹窄、出現些微骨刺，軟骨磨損，第三級：明顯可見關節間隙狹窄、產生多處骨刺，第四級：關節間隙消失，軟、硬骨磨損變形。

▲▼圖2.長坐或平躺下膝關節下放毛巾捲，膝蓋用力壓毛巾捲，停留10至15秒後放鬆；圖3.站姿下，手被動彎曲膝關節，停留10至15秒，腳放下休息。。

埔榮表示，該病症通常好發於女性、肥胖或曾有膝關節受傷及有類風濕關節炎病史等族群身上，目前常見的有藥物治療、注射治療、物理治療及手術治療；該分院物理治療師張巧瑩也分享一套居家膝關節運動：圖1至圖4，每項運動10下為1組，每次視個人能力重複5至10組。

▲圖4.平躺下，髖膝踝成一直線，雙手拿毛巾繞過腳底往自己方向拉，停留10至15秒，腳放下休息。

埔榮提醒，日常生活更應注意避免高衝擊的運動，且要養成規律運動（如：游泳、健走、固定式腳踏車等）及拉筋的習慣、體重管理、維持正確姿勢等，都可減少對膝關節負荷。