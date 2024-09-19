不只天蠍！4星座「控制慾最強」　牡羊特愛說教

▲有些人特別愛指使、要求他人以自己的方式做事。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

你的另一半是控制狂嗎？塔羅牌老師艾菲爾說，有些人天生就具備濃烈的掌控慾望，無論是對事業、生活或人際關係都愛主導一切，有著強烈的責任感與決策能力，甚至會不自覺地要求他人以此方式做事。他點名「4星座」就是典型的支配高手，喜歡站在領導位置上掌控全局，但這樣的性格有時令人畏懼與備感壓力。

艾菲爾盤點「控制慾特別強」4大星座。請同時參考太陽、上升及月亮星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.牡羊座

特別愛說教的牡羊座，天生具有強烈的領導慾望，尤其面對問題時，習慣站在主導位發號司令。牡羊座的控制慾來自他們的責任感與主動性，認為唯有自己能帶領團隊走向成功，但這行為會讓身邊的人感到壓力，因為他們的「說教」可能過於強勢，讓人難以接受，但這份好意是出於真心，只希望周遭的環境能照著自己的想法順利運行。

2.天蠍座

天蠍座的控制慾來自對權力的追求，喜歡全方位掌握自己與他人的思想和行為。他們天性謹慎、習慣性觀察和分析周遭的一切，希望別人能按照自己的思維邏輯行事，甚至渴望對方完全臣服於自己，尤其在情感關係中特別明顯。天蠍座不喜歡模糊關係，希望對方能遵從他們的意志，儘管有時讓人感到壓迫，但他們的深情與專注，仍使他們在掌控局面時能贏得他人信任。

▼天蠍座談戀愛控制慾超強，讓人感受到強烈壓迫感。（示意圖／記者周亭瑋攝）

3.處女座

處女座的控制慾體現在對生活的各個層面，特別是細節管理上，習慣為自己與他人設立生活規則，就連飲食、健康等細節上也有明確規範。無論是工作或生活，處女座總力求完美，任何一點小小偏差都會讓他們感到焦慮，他們的控制慾望出自對完美的追求，總希望自己和他人都能達到心中理想的標準。

4.金牛座

喜歡按部就班處理一切事務的金牛座，對於變動與突發狀況容易感到不安，因此當身邊的人或事情一偏離計畫時，他們就會快速介入，試圖將一切拉回自己掌控的軌道。金牛座的固執與倔強讓他們難以接受他人意見，總希望能以自己的方式行事，這種控制慾總讓人覺得缺乏彈性，但他們的穩定與耐心，在面對危機時能冷靜處理，帶領大家走出困境。