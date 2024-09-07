桃園水務局「瑞興濕地」攝影比賽揭曉　利勝章奪金牌獎

▲利勝章以作品《越夜越美麗》奪得照片組金牌獎。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府水務局主辦的「水綠共生自然永續-瑞興濕地攝影比賽」，共有超過200多件作品與20件空拍短片參賽，經過3位評審的評選，選出照片組金、銀、銅牌獎各1名、優選獎10名；另外近年來空拍攝影盛行，瑞興濕地範圍屬於開放空拍區域，因此也設立空拍短片組選出金、銀、銅牌獎各1名，並提供獎勵。

市府水務局6日表示，以「瑞興濕地之美」為主題的攝影比賽，鼓勵參賽者透過鏡頭捕捉瑞興濕地的自然生態、多樣性的動植物以及人文風情。參賽作品涵蓋風景、生態、人文等多種題材，展現出瑞興濕地四季變化的獨特魅力。

▲銀牌獎王昭貴作品《小鷿鷈家族》。（圖／水務局提供）

經過專業評審團的評選，來自台北的攝影師利勝章以作品《越夜越美麗》奪得照片組金牌獎。該作品以夜曝捕捉到夜間濕地與星空的壯麗景象，完美展現了自然與生命的活力。銀牌獎與銅牌獎則由王昭貴和余國輝獲得。王昭貴的作品《小鷿鷈家族》以獨特的角度展現濕地的生態之美，而余國輝的《生態之美》則捕捉了攝影師在濕地周邊拍照情景，凸顯人與自然和諧共處的意境。

▲銅牌獎余國輝作品《生態之美》。（圖／水務局提供）

空拍短片組則是由吳亞筑的《純淨濕地。翠綠瑞興》獲得金牌獎、陳羊的《初夏瑞興濕地印象》銀牌獎、呂美中的《水綠共生》銅牌獎，影片以空拍的視角展現出瑞興濕地與週邊的自然美景融合。評審委員台灣野鳥保育協會理事林如森表示：「透過這次攝影比賽，我們看到了許多令人驚艷的作品，展示出濕地的多元之美。希望藉由這樣的活動，提升公眾對環境保護的意識，讓更多人投入到生態保育的行列中。」

桃園市政府為改善大漢溪中庄調整池及鳶山堰的自來水原水水質，於大漢溪中庄攔河堰旁興建一座每日處理1萬噸生活污水的人工濕地（瑞興濕地），全場域包含7個生態池塘，蓄水容量約4.4萬噸，透過人工濕地淨化，生活污水污染削減量每日約162公斤。