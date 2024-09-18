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大陸 大陸焦點 特派現場

學者公布日軍731部隊「技師」罪證！　凍傷班實驗獲得4個優秀

▲▼731部隊技師罪證。（圖／新華社）

▲日本學者松野誠也（左）。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

日軍「731部隊」被指控，二戰期間在中國進行「違反人道主義」的細菌戰、生物戰、人體實驗，戰後證據陸續被曝光。日本學者松野誠也近日揭露，一份731部隊的新檔案，名為《陸軍高等文官名簿陸軍書記官陸軍技師》，內容記載研究室負責人的罪行。

▲▼731部隊凍傷實驗室。（圖／翻攝自微博）

▲▼凍傷實驗室。（圖／翻攝自微博）

▲▼731部隊凍傷實驗室。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，這份檔案是松野誠也在日本國立公文書館發現的。它是由日本陸軍復員課在1945年編製完成，共267頁，詳細記載了，從1944年2月至1945年8月，日本細菌戰部隊的「技師」基本資料，總計100人。

100名技師名單中，包括731部隊57名，100部隊16人，1644部隊11名，9420部隊9名，1855部隊7名，對其上任時間、晉升履歷、出身大學、取得成績等有明確記載。

▲▼731部隊技師罪證。（圖／新華社）

▲▼731部隊技師罪證。（圖／新華社）

▲《陸軍高等文官名簿陸軍書記官陸軍技師》。（圖／新華社）

松野誠也表示，「技師」是指從事專門技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，被編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。

展示館研究人員金士成表示，初步研究發現，731部隊對技師從事人體實驗有一套嚴格的評價和考核制度，「在這些技師的表格上，標有『優秀』、『良好』等紅色字樣。

▲▼731部隊文獻。（圖／央視新聞）

▲▼731部隊文獻。（圖／央視新聞）

▲《陸軍高等文官名簿陸軍書記官陸軍技師》。（圖／央視新聞）

金士成說道，「凍傷班班長吉村壽人擁有4個『優秀』、1個『良好』，可見他從事的凍傷實驗得到了很高的評價。」

金士成還說，先前公佈的731部隊留守名簿記載了50名技師，這份檔案又發現了7名731部隊技師，將兩份資料進行比較研究，可以更清楚呈現731部隊的整體形制，與人員組成。

松野誠也表示，「在日本細菌戰6大細菌部隊中，南京1644部隊和廣州8604部隊的留守名簿尚未被發現，不過此次公佈的檔案記載了，1644部隊技師的情況，有利於增進對其人員構成的認知。」

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