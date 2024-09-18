《八尺門》借漁船四處碰壁！追劇迷必看「文學改編影視」特展揭秘

▲文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」，匯集台灣超過20組文學改編影視的代表作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

從文學改編走到螢光幕的過程，有許多觀眾難以想像的秘辛！文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」，結合劇照、美術道具等，揭開創作背後投入的心血。其中去年爆紅的台劇《八尺門的辯護人》製片透露，當初看這部小說投稿就知道「一看就是首獎了」，雖然拍攝過程也面臨考驗，像是借漁船四處碰壁，不過「文學改編影視過程很辛苦，但結尾很有趣」。

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▲展覽除了精彩劇照、幕後揭秘，還有美術道具、手稿等展物。（圖／記者林育綾攝）



文化部即日起至明年2月26日，在文化部藝廊推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。

▲《八尺門的辯護人》是相當成功的改編。（圖／八大提供）

其中《八尺門的辯護人》製片蔡雅霖分享，當時這部小說獲得鏡文學百萬影視小說大獎，她和內部的人一看作品時就知道，「這就是首獎了！」並提到作者唐福睿為此下了非常多功夫。唐原先是律師，為了擁抱心中的創作和影視夢，脫下律師袍，到國外進修藝術創作，回台後首部作品《童話・世界》也有不錯成績，入圍多項台北電影節獎項。

唐福睿不斷找尋創作靈感，後來在一場酒會聽到移工事件，便將多年前的「湯英伸案」為靈感原型，結合移民漁工的處境，搜集大量資料後進行創作。《八尺門的辯護人》除了獲得「鏡文學百萬影視小說大獎」首獎，還獲得第46屆金鼎獎文學圖書獎、2022年台灣文學獎圖書類蓓蕾獎、台北文學大獎等。

▲展覽現場還有唐福睿親自捐贈的律師袍。（圖／記者林育綾攝）

蔡雅霖說，當時鏡文學直接向他提出邀請，將作品改編影視；而唐福睿也提出希望由自己擔任編劇、導演的重任，雙方合作因此促成。而文學改編影視，相當不容易，因有空間、時間、預算的限制，需要做許多取捨。由於拍攝期間適逢疫情，在不能群聚情況下，也刪減小說中像是廟會等多人情節。

除此之外，拍攝過程也面臨考驗，像是一度借不到漁船。由於小說情節中，有描述移民漁工在船上遭受不當對待、被剝削的情況，僅管劇組表達得十分保留，不少船公司一聽到「敏感詞彙」就馬上拒絕。

最後是一間小型的船公司同意出借，前提是必須將所有可識別的標記、LOGO等經過處理，因為該船公司也不想讓同行知道，自己將漁船借給劇組拍攝這類的題材。蔡雅霖說，「文學改編影視過程很辛苦，但結尾很有趣」。

而《八尺門的辯護人》劇集上線後，也引發觀眾熱烈討論，進而帶動小說也受到矚目，原著不斷再刷，就是影視化與文學融合帶來的加乘效應。

▲除了文學小說改編，也有不少網路人氣IP作品影視化。（圖／記者林育綾攝）

策展人林欣怡說，除了文學小說改編，也有不少網路人氣IP作品影視化，像是《可不可以，你也剛好喜歡我》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，都是將網路社群互動融入改編作品中。另外靈異類題材也意外受歡迎，像是大師兄的《你好，我是接體員》融合恐怖、溫馨，改編成舞台劇。

另也有非傳統的改編型態，吳明益小說《複眼人》、心理師鄧惠文著作《婚內失戀》都被改編成舞台劇，呈現在觀眾眼前時，更能得知觀眾對作品的直接反應。

▲▼「光浪台流：文學改編影視特展」匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠曾經身兼作家及影視工作者，讀生物出身的他，在美國留學時就體悟到，「如果沒有生活的種種壓力，討論劇本是我最快樂的事」，劇本從無到有的討論，是交換生命經驗重要的過程，「如果一生都能從事編劇的工作該有多麼美好」。他也期待今年的「台灣文學獎」頒獎，可搭配歷年金典獎得獎作品，介紹給影視界，讓更多人看見台灣擁有豐富多元的文學、電影、戲劇作品。

台文館長陳瑩芳也表示，雖然文學是靜態書寫的力量，影視是動態的呈現，但本質都是「說好一個故事」。近年改編技術由忠於原著，到融入編劇、導演的生命經驗，產生化學變化；文學本身的類型也不斷擴展，文學與影視雙向交融，攜手走向國際。陳瑩芳也預告，台文館將於明年台北國際書展文學書區、台南本館的特展，持續探討文學改編影視的發展。

▲「光浪台流：文學改編影視特展」即日起至明年2月26日，在文化部藝廊推出。（圖／記者林育綾攝）

「光浪台流：文學改編影視特展」匯集超過20組影視劇組、導演、編劇及原著作家，共同呈現台灣這10年來，在國際影視市場上嶄露頭角的精彩劇作，展覽現場除了有影視作品片段、劇照，還有美術道具，讓觀眾深入了解創作者後所投入的心血，並見證他們如何大膽顛覆傳統，結合有生命力的台灣文學作品，讓台灣文化屢次在國際舞台上大放異彩。

「光浪台流：文學改編影視特展」

地點：文化部藝廊

地址：新北市新莊區中平路439號（南棟1樓）

日期：即日起至114年2月26日

時間：週一至週五09:00-18:00

（週六、日及國定例假日不開放）