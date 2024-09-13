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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雙喜臨門並雙料認證！更保宜蘭分會反毒成效獲總統賴清德表揚

▲▼更保宜蘭分會獲得113反毒有功人士，以及強化社會安全網績優團體獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保宜蘭分會獲得「113年全國反毒有功團體」獎，由總統賴清德（左）頒獎給宜蘭分會主委王信豐（右）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會宜蘭分會因反毒有功，6月間獲總統賴清德頒獎表揚！不僅如此，宜蘭分會8月間再獲得行政院衛生福利部的「強化社會安全網績優團體獎」殊榮。雙喜臨門又雙料認證，更保宜蘭分會深獲肯定。

表揚「113年全國反毒有功團體」獎項，今年頒獎典禮特別選在6月26日「國際反毒日」當天舉行，今年主題訂為「跨界齊心，引領新生」，強調無論在緝毒、防毒、拒毒與戒毒工作上，都須仰賴公私部門的跨界合作，才能減少毒品新生人口及協助施用毒品者恢復穩定生活與重返社會。

更保宜蘭分會是第二度獲此殊榮，由總統賴清德頒獎表揚，更保宜蘭分會主委王信豐代表分會受獎。當天表揚所有反毒工作者對國家社會的貢獻，也藉此拋磚引玉，希望全民總動員群策群力，共同維護社會治安。

▲▼更保宜蘭分會獲得113反毒有功人士，以及強化社會安全網績優團體獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保宜蘭分會獲得「113年強化社會安全網績優團體」獎，由行政院政務委員林萬億（左）頒獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

此外，8月10日更保宜蘭分會也是再度榮獲衛生福利部「113年強化社會安全網績優團體」獎殊榮，並接受行政院表揚，也是由主委王信豐代表受獎。法務部督導參事林嚞慧、宜蘭地檢署檢察長黃智勇、臺灣更生保護會執行長柯嘉惠及組長余景雯等人同行給予祝賀。

更生保護會核心價值以「個案最佳利益」為出發點，服務更生人自律生活，進而融入社會。更生人雖來自不同家庭，有不同際遇，不同生命故事，更生保護會努力協助更生人面對與解決問題，也邀請社會大眾一起協助更生人，避免再犯，讓社會更加安定和諧。

▼更保宜蘭分會獲「113年全國反毒有功團體」獎，法務部長鄭銘謙（左三）、台高檢檢察長張斗輝（左二）到場同賀。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼更保宜蘭分會獲得113反毒有功人士，以及強化社會安全網績優團體獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

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