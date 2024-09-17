小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

▲小楊哥的「假香港月餅」事件越演越烈。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅事件越鬧越大，大陸官方17日發出通報，稱已對小楊哥公司「三隻羊網絡科技」在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為立案調查。

安徽省合肥高新區市場監督管理局在通報中提到，近日，三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

合肥高新區市場監督管理局強調，已聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。

▼小楊哥多次強調月餅是來自香港的高端貨。（圖／翻攝自微博）



小楊哥先前在直播間銷售「香港美誠」品牌的月餅，多次強調該款月餅是來自香港的「高端貨」，還說裡面有黑松露，是米其林大師調製的，甚至請來了香港資深演員曾志偉一起宣傳。

不過，消費者收到產品後，卻發現上面的製造地是在廣東的佛山及廣州；同時，也有通路商及香港網友表示，從來沒有在香港看過「香港美誠」這個品牌，而且該品牌在香港也沒有任何一家門市。

「香港美誠」被質疑是假香港貨之後，許多帶貨網紅都向消費者致歉，並協助退費，其中，網紅羅永浩甚至還開放消費者「退一賠三」。相較之下，小楊哥不但沒有出面解釋，也未開放退費，引起了大量消費者的不滿。

事件近期越演越烈，連大陸官媒《新華社》《人民日報》都特別發文，痛批直播帶貨亂象，「對於一般消費者來說，他們一看到冠以『香港』二字，就滿懷期待，充滿購買意願。如果他們知道香港美誠月餅有其名而無其實，不僅在內地生產，而且專門瞄準內地不知情的消費者，還有購買熱情嗎？」

對於各界的質疑，香港美誠的相關負責人表示，該公司2019年就在香港註冊了品牌，「沒有哪條法律規定說我在香港註冊品牌，不能夠到內地生產的，對不對？」

▼美誠月餅被踢爆在香港根本沒有門市。（圖／翻攝自微博）

