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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體宣傳費暴增5.9億！獨厚特定媒體？　卓榮泰：不允許這樣情形

▲▼行政院長卓榮泰出席「亞洲選舉官署協會會員大會開幕」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院已將114年度中央政府總預算送往立法院審議，不過被發現中央政府媒體政策及業務宣導費，增加了5.9億，來到14.9億餘元；而在野陣營也質疑獨厚特定媒體。對此，行政院長卓榮泰16日表示，若真的有集中標案的問題，他會特別重視，他不允許有這樣情形。

立法院預計中秋節後開議，準備進入預算會期，審查明年度中央政府總預算。不過，近來外界發現，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列14.9億餘元，比今年增加了5.9億元；而在野黨也質疑，會有獨厚特定媒體之嫌。

對此，行政院長卓榮泰16日受訪時表示，中央政府預算的編定有其法定程序、時程，他當然希望能在法定時程中如實通過，也依據嚴謹的過程，由各部會由下而上編定明年度的中央政府總預算，希望在審查預算中跟國會好好說明爭取支持。

至於獨厚特定媒體的問題，卓榮泰強調，如果當中真的有集中標案的問題，他特別的重視，因為要幫忙的是國內所有產業與所有相關業者，若過度集中在某幾個廠商的話，不是廠商的問題，是政府的問題，他說，相信大家有能力為政府做正面、正確且迅速的報告，給人民了解，以前這部分被國會議員指導他非常感謝，未來不允許這樣情形。

另外，有關在野喊要刪除總統府等相關預算，卓榮泰表示，預算已經經過法定程序編列，新會期即將開始，每個委員都非常努力；同樣的，行政院各部會的首長也非常努力，會依照事實跟外界作合理說明。

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