殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）



記者陶本和／台北報導

中國官媒央視近日播出解放軍殲-20隱形戰機，進行模擬對抗敵對隱形戰機的訓練狀況，而一位飛行員董珺在安排的訪問中指出，「我始終忘不了，駕駛殲-20看到寶島的情景」。對此，一直是中共官媒最常引用的台灣退將栗正傑則表示，這是不是暗示殲-20已經飛進台灣，是軍方不敢發佈，還是根本沒看到隱形戰機？

在央視釋出的訓練畫面中，有一段安排飛行員的訪談，這名飛行員董珺說，「我始終忘不了，駕駛殲-20看到寶島的情景」，引起各方討論。對此，中共官媒最常引用的台灣退將栗正傑，近日在政論節目中表示，他覺得最重要的是董珺講的這句話，「這是不是暗示殲-20已經飛進台灣裡面了」？

栗正傑提出質疑，殲-20是隱形戰機，是國防部看到不敢發佈？還是飛進來國防部根本沒有看到？他認為，中共官方這時候釋出畫面，有幾個重要訊息，其一是這支部隊已經可以作戰，而且未來跟F-35戰機短兵相接的時候到了。

有關栗正傑，為陸軍退役少將，前戰爭學院戰略教官，曾任前烈嶼（小金門）指揮官，近年則頻繁上政論節目，就軍事議題發表看法。台灣資訊環境研究中心IORG曾統計，2023年7月至9月期間，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣政論節目名嘴排名，栗正傑排名第9，而軍事類議題他被引用的次數也最為大宗。