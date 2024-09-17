「國民黨挺柯」風向變了！　2026團滅盤算曝光

▲民眾黨8日晚間號召小草集會，在立法院濟南路上聲援柯文哲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨內不滿高層力挺民眾黨主席柯文哲的情緒，逐漸檯面化，黨中央近日被迫作出策略調整，立場從「挺柯」到「不評論」，再轉為質疑偵查過程的瑕疵，並布下2手策略，檯面上仍定調藍白合，但對柯文哲可能涉弊一事設下防火牆，同時也對柯遭起訴與否擬定因應劇本。

藍營高層不諱言，國民黨的論述是針對司法偵辦程序的問題，進行強力監督，支持者在這樣的思維下，也延伸到立法院新會期即將開議，將處理NCC（國家通訊傳播委員會）、司法院大法官等人事同意權及預算案，「藍營支持者對藍白集體作戰，對抗執政黨是買單的，這也是黨中央為什麼始終要藍白合，因為國民黨席次沒過半，光靠自己根本推不動法案。」

即便黨內出現反藍白合的雜音，知情人士向本刊表示，國民黨評估接下來非綠陣營的主導權不在民眾黨手上，柯文哲幾乎難逃被起訴，民眾黨在2026年的地方選舉，基本上已無角色，甚至連站台的能量都沒有，加上不可能會綠白合，能抉擇的空間已變得很窄，「民眾黨如果不支持藍白合，要怎麼生存下去？」

▲國民黨北市議員鍾小平反對藍白合，主張2黨要保持距離。

該人士分析，柯文哲個人的政治魅力向來大於民眾黨，他的政治生涯牽動白營的起落，現在京華城案已重創柯及民眾黨，隨著官司起訴及一審宣判，民眾黨陷入難以與柯切割的窘況，單一席次的縣市長選舉幾乎沒有空間，「縣市少了母雞，多席次議員的選情也難樂觀，只有尋求藍白合，穩健提名，才有在藍綠夾殺下拿下席次的可能。」

該人士說，就算柯有幸逃過被起訴，民眾黨要獨立拿下一席縣市首長的機會還是相當低，只有尋求在野合作才有突圍的可能，這是白營必須思考的問題。

一位前藍營高層認為，國民黨接下來除了將目標鎖定成為非綠陣營的主要政黨外，也應重新審視藍營的路線問題，以利爭取中間選民及小草的支持，「藍白合抗綠的利基點和小草息息相關，若沒有藍白合，小草恐怕就不會挺，非綠陣營的整合也就困難。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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