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中秋開運法！　桃花、財運、事業一次求

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年中秋節依舊高溫炎熱。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是中秋節，民俗專家柯柏成分享開運方法，往東北方向出行、拜神、賞月，最旺桃花、財運；若是要望事業運、文昌運，可選擇正北方。

柯柏成在臉書說，中秋節這節氣為傳統三大節之一，被重視程度應該僅次於春節，到了這個節氣，當年也差不多剩3分之1到4分之1的時間，命理上來年的氣就會在這時漸漸開始影響。

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柯柏成指出，這也是古人為什麼這麼重視中秋節的原因之一，這個節通常也預示著來年運勢好壞的一個關鍵節點，以下就介紹一些很簡單、又應景的開運方式。

柯柏成表示，中秋節往東北方位方向出行、拜神、賞月，最旺桃花、財運，臨到中秋節，花好月圓下的未婚男女當然會想到拜月老，今年中秋節如果要去參拜的方位在住家東北方，是最理想的喜神方位，是最旺桃花運的。

▼今天往東北方向最旺桃花。（示意圖／記者黃克翔攝）

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

柯柏成提到，因財神方位也同在東北方，所以要求財拜土地公的，一樣也是可以找住家東北方的土地公廟參拜；即使沒有寺廟在東北方可以參拜，一樣可以安排散步賞月的行程，往東北方向都可以沾到財氣喜氣。

柯柏成說，因中秋節當天祿神方在正北方向，出行、拜神、賞月最旺事業運、文昌運，在事業上希望升官更上層樓，或者是考生希望增加文昌運，參拜的文昌廟可以找一下在住家的正北方；因緣不具足的，一樣可以安排散步賞月的行程，往正北方都可以沾到祿氣，增加自己的官運或文昌運。

柯柏成指出，往西南方位、方向出行、拜神，最利健康、懷孕，如果想有利於健康、懷孕等的事，則在中秋節當天，往西南方位、方向出行散步或參拜，是最有利的，有助實現願望的。

柯柏成解釋，因正東這個方位在今年裡面，是九紫吉星方，火土相生，以吉慶的火燒盡病符，自然是最有利於健康、懷孕；如果想在下半年懷孕成功，可以在中秋節當天借助一下這個方法，加強一下運勢。

柯柏成表示，長期慢性病一直久病不癒，可以試著請家人朋友一起陪同，前往西南方向散步賞月，藉由沐氣的力量增進健康運，散步賞月的時間建議至少連續15分鐘以上。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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