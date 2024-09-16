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把健康放第一位！BHK′s為中市捐贈救護車「帝力號」

▲▼台中,BHK′s,健康,救護車,公益,帝力號。（圖／業者提供）

▲BHK′s帝力股份有限公司近日向台中市春社消防隊捐贈救護車，典禮現場由台中市政府消防局代表受贈。

圖、文／帝力提供

愛心企業BHK′s（帝力股份有限公司），近日向台中市春社消防隊捐贈救護車，並以「BHK′s帝力號」命名。為表揚BHK′s之義行善舉，春社消防隊也於8月27日舉行捐贈儀式，典禮現場由台中市政府消防局代表受贈。

BHK′s為台灣保健品牌，深耕健康領域20餘年，其產品「足量、有感、無多餘添加」的特色廣受歡迎。BHK′s致力於傳遞健康理念，呼籲保養應從日常做起，提供各年齡層便利的保健選擇。「唯有身體健康，才能有長久的陪伴」正是出於這樣的理念，才有了BHK′s此次的愛心行動，意在為台中市民提供更完善的救護。

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據消防局2024年新聞資料，台中救護車服務年限僅為6年，因此BHK′s期盼能透過捐贈，助力救護品質的維護，提供民眾即時的協助。於捐贈儀式結束後，該救護車即加入春社消防隊的救護行列，服務有需求的所有市民。BHK′s以行動支持救護工作，不只回應他們「以人為本，以善為念」承諾，也展現了企業應有的社會責任，BHK′s期許能藉由「BHK′s 帝力號」，持續做對社會有益的事，讓健康延續、更讓愛延續！
 

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