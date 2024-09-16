神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行：很滿意享受才圓滿

▲神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行，最高法院判處他8年徒刑定讞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名林姓工程師2020年聲稱被神明附身，以「作法消業障」名義下藥性侵同居女友的女兒小美（化名），還說必須做滿7次、且要「很滿意享受」才能驅趕冤親債主多次性侵得逞，小美不堪受辱報警。高等法院二審時依7個強制性交罪判處林男8年徒刑，最高法院近日駁回林男上訴，全案定讞。

根據判決書指出，林男2020年2月聲稱被神明附身，以「作法消業障」名義要求小美喝下成分不明的飲料，謊稱可以幫助更快速進入狀況，等到小美開始精神恍惚、手腳發軟無法反抗之際，他就無視小美明確表達「不要」之意性侵得逞。

林男事後告訴小美，必須做滿7次才能驅趕冤親債主，且要「很滿意享受」才算圓滿，在2月至3月底間先後性侵小美7次，過程中還堅持內射，一旦小美拒絕或反抗，他就威脅「這樣就不算7次裡面」，還說「我不管，我就是要射在裡面」、「要不要當我第3個老婆」等語，後來甚至要小美的母親加入3P。

小美後來不堪受辱報警。林男在警方偵訊時沒有否認曾經與小美、小美母親發生性關係，還說是「上面」（關聖帝君）指示做什麼他就做什麼，有3人一起淨身修行，也就是沒有穿衣服一起修行，喝飲料可以更快進入「無」的狀態，「我要說我冤枉嗎，但是我確實有做。但我好像有又好像沒有」。

林男跟小美對質時還說，「或許是有一些姻緣我也不知道，什麼姻緣卡在一起，祂（神明）跟我們講的是說，我們3個是主要修行人，本來世界萬物就是從無到有，也是從有到無啊，它本來就是融合在一起，修的是一種道心啦，啊我也不知道說當時為什麼迷迷糊糊一定會發生那種關係」。

新北地院一審認為，林男漠視他人之性自主權，利用跟受害人同居之便，為逞一己私慾，破壞人際往來信賴，佯宗教名目及藥劑等手段多次性侵受害人，甚至找來受害人母親參和，顯見其居心險惡泯滅人性，審酌後依7項以藥劑強制性交罪判處林男13年有期徒刑。

高等法院二審依然不採信林男否認犯罪的說詞，但考量無法證明林男提供的飲料有安眠藥效果，改依7項強制性交罪判處林男8年有期徒刑。最高法院近日駁回林男上訴，全案定讞。