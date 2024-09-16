　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行：很滿意享受才圓滿

▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／Pixabay）

▲神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行，最高法院判處他8年徒刑定讞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名林姓工程師2020年聲稱被神明附身，以「作法消業障」名義下藥性侵同居女友的女兒小美（化名），還說必須做滿7次、且要「很滿意享受」才能驅趕冤親債主多次性侵得逞，小美不堪受辱報警。高等法院二審時依7個強制性交罪判處林男8年徒刑，最高法院近日駁回林男上訴，全案定讞。

根據判決書指出，林男2020年2月聲稱被神明附身，以「作法消業障」名義要求小美喝下成分不明的飲料，謊稱可以幫助更快速進入狀況，等到小美開始精神恍惚、手腳發軟無法反抗之際，他就無視小美明確表達「不要」之意性侵得逞。

林男事後告訴小美，必須做滿7次才能驅趕冤親債主，且要「很滿意享受」才算圓滿，在2月至3月底間先後性侵小美7次，過程中還堅持內射，一旦小美拒絕或反抗，他就威脅「這樣就不算7次裡面」，還說「我不管，我就是要射在裡面」、「要不要當我第3個老婆」等語，後來甚至要小美的母親加入3P。

小美後來不堪受辱報警。林男在警方偵訊時沒有否認曾經與小美、小美母親發生性關係，還說是「上面」（關聖帝君）指示做什麼他就做什麼，有3人一起淨身修行，也就是沒有穿衣服一起修行，喝飲料可以更快進入「無」的狀態，「我要說我冤枉嗎，但是我確實有做。但我好像有又好像沒有」。

林男跟小美對質時還說，「或許是有一些姻緣我也不知道，什麼姻緣卡在一起，祂（神明）跟我們講的是說，我們3個是主要修行人，本來世界萬物就是從無到有，也是從有到無啊，它本來就是融合在一起，修的是一種道心啦，啊我也不知道說當時為什麼迷迷糊糊一定會發生那種關係」。

新北地院一審認為，林男漠視他人之性自主權，利用跟受害人同居之便，為逞一己私慾，破壞人際往來信賴，佯宗教名目及藥劑等手段多次性侵受害人，甚至找來受害人母親參和，顯見其居心險惡泯滅人性，審酌後依7項以藥劑強制性交罪判處林男13年有期徒刑。

高等法院二審依然不採信林男否認犯罪的說詞，但考量無法證明林男提供的飲料有安眠藥效果，改依7項強制性交罪判處林男8年有期徒刑。最高法院近日駁回林男上訴，全案定讞。

ET快訊
阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝
赤鬼伯伯揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭
新光金大股東：呼籲股東「否決新新併」
白龍現身嘉義！7000隻「萬鷺朝鳳」絕美繞谷
乳癌年奪近3千命！　醫教「3招自測」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕女竟把卡式爐、瓦斯罐丟垃圾車　清潔員大叫：會害死人

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

快訊／竹縣民宅惡火！屋主陳屍4樓「全身焦黑」中秋前夕送命

神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行：很滿意享受才圓滿

快訊／新竹賓士釀1死6傷！副駕女「醫院落跑」被逮...原來是通緝犯

快訊／新竹毒蟲「國中前逆向衝撞」釀1死6傷！30歲女送醫竟落跑

新竹賓士逆向撞死阿嬤「3童重傷」搶救　目擊者：車上4人跑掉2人

新竹賓士逆向猛撞1死6傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

京華城案累計11名被告！董座陳玉坤1200萬交保　今2度偵訊4小時

快訊／新莊老公寓竄惡火！69歲婦雙腳32%燒燙傷　送醫不治

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

萌柴叼球想跟寶寶玩　見沒反應跳上床再試

年輕女竟把卡式爐、瓦斯罐丟垃圾車　清潔員大叫：會害死人

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

快訊／竹縣民宅惡火！屋主陳屍4樓「全身焦黑」中秋前夕送命

神棍喊消業障7度「性侵女友女兒」還逼3人行：很滿意享受才圓滿

快訊／新竹賓士釀1死6傷！副駕女「醫院落跑」被逮...原來是通緝犯

快訊／新竹毒蟲「國中前逆向衝撞」釀1死6傷！30歲女送醫竟落跑

新竹賓士逆向撞死阿嬤「3童重傷」搶救　目擊者：車上4人跑掉2人

新竹賓士逆向猛撞1死6傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

京華城案累計11名被告！董座陳玉坤1200萬交保　今2度偵訊4小時

快訊／新莊老公寓竄惡火！69歲婦雙腳32%燒燙傷　送醫不治

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

陳耀訓蛋黃酥「口感變乾」過譽了？業者證實改熟度：符合顧客需求

小行星困在地球軌道！相伴地球57天現「2顆月亮」奇景

年輕女竟把卡式爐、瓦斯罐丟垃圾車　清潔員大叫：會害死人

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

收藏老爸球員卡　布朗尼透露最愛「騎士1.0時期」詹皇

李多慧開心吃雞肉被告知「是蛇湯」！當場尖叫崩潰質問：為什麼？

快訊／竹縣民宅惡火！屋主陳屍4樓「全身焦黑」中秋前夕送命

聯準會將做出重要「貨幣政策」決定　美股開盤走勢分歧

YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍：沒在開玩笑

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

社會熱門新聞

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

快訊／新竹賓士猛撞釀1死6傷！副駕落跑了

即／台南公園南路多車追撞　4人受傷...現場大塞車

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

BMW與警車相撞駕駛成植物人　開車警判刑6月

快訊／快改道！　國3翻車事故

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

更多熱門

相關新聞

染指女友女兒逼「三修」7次　淫神棍判8年定讞

染指女友女兒逼「三修」7次　淫神棍判8年定讞

新北市林姓男子謊稱自己是神明乩身，要求女友阿蘭（化名）、阿嬌女兒小焦（化名），喝下他提供的「牛樟芝」飲料，並逼迫「三修」7次，甚至還在神明廳內大玩3P。小焦不堪虐待報警，全案因此揭發。最高法院審理後，將林男判刑8年定讞。

神棍「性侵女信徒上千次」噁吻4歲童

神棍「性侵女信徒上千次」噁吻4歲童

神明廳性侵女友女兒　淫神棍判8年

神明廳性侵女友女兒　淫神棍判8年

無良神棍淫邪三修　他參加53次被騙百萬

無良神棍淫邪三修　他參加53次被騙百萬

男星小時偷抽菸被抓包！乩童法器神斧割舌頭

男星小時偷抽菸被抓包！乩童法器神斧割舌頭

關鍵字：

神棍

讀者迴響

熱門新聞

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

快訊／中信金併新光金　金管會不准

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

快訊／新竹賓士猛撞釀1死6傷！副駕落跑了

即／台南公園南路多車追撞　4人受傷...現場大塞車

徐少強小30歲愛妻也離世

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面