　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中重陽禮金來了！符合資格「最高領1萬元」　46萬人可領

台中發錢了！符合資格「最高領1萬元」46萬人受惠　申請方法一次看

▲配合重陽節慶，113年度台中市重陽敬老禮金將自9月19日起發放。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

配合重陽節慶，113年度台中市重陽敬老禮金將自9月19日起發放。台中市政府社會局表示，今年預計超過46萬人領取，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元、90歲至94歲長者每人3千元、95歲至99歲長者每人5千元、100歲以上之長者每人1萬元。重陽敬老禮金採現金和匯款2種方式發放，7月12日起至8月21日可上台中市政府社會局網頁「社福便利站」（https://i-welfare.taichung.gov.tw/people/index）線上申請匯款。

社會局說明，民眾至社福便利站線上申請匯款後，社會局將透過簡訊或電子郵件通知，去年有4成的長輩選擇匯款領取重陽敬老禮金，發放首日就會匯入帳戶。另民眾也可到各區公所領取匯款紙本申請書或網路下載，填寫後掛號郵寄戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。若來不及申請匯款，各區公所會通知發放現金的時間和地點，二種領取方式都方便，敬老心意不打折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社會局也說，113年度台中市重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），亦即48年12月31日前（原住民58年12月31日前）出生，且於113年8月20日前設籍台中市，領取期限至11月30日，逾期不得領取。各公所及戶政事務所都已張貼宣導海報，在此期間欲遷徙戶籍的長輩請務必注意相關規定。

社會局呼籲，詐騙手法和各種假消息層出不窮，民眾切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」反詐騙三步驟，接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，可撥打各區公所社會課、社會局長青福利科查詢。

延伸閱讀
又是他！高速飆車害三重員警殉職　3個月前疑持刀追前妻害墜64身亡
雲林逆子水果刀殺母　爆「曾去過陰廟」…被移送喊：我很愛我媽
蔡阿嘎踢爆她詐千萬神隱　蘿拉被捕獲「首現蹤診所」

ET快訊
最新畫面！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手爬行開火
可不可「口水手搖飲」女店員慘了！　傳遭求償450萬
快訊／川普遇刺後首公開露面　右耳「包大紗布」
波特王開撕前東家！　索賠195萬結果出爐
319槍傷照曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫
民調／民進黨支持度重挫4.3百分點　藍白雙雙回溫
高雄貴婦醉駕又逆向！　凱燕慘被吊扣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

台中發錢了！符合資格「最高領1萬元」　46萬人受惠

「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜　

可不可女店員做「口水手搖飲」慘了！傳加盟主求償450萬

還會更熱「高溫飆39度」　午後雷雨擴大時間出爐

紐約觀光吃228元飯糰挨批　作家朱宥勳曝「不貴」原因

最快周四又有熱帶低壓發展　專家揭生成颱風機率

鬼門開倒數！　4生肖易卡陰

小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

金憨慢講話！　4星座男「只用行動寵愛你」

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

紅毛猩猩俐落擰毛巾　一家人逗趣對話全都錄

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

台中發錢了！符合資格「最高領1萬元」　46萬人受惠

「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜　

可不可女店員做「口水手搖飲」慘了！傳加盟主求償450萬

還會更熱「高溫飆39度」　午後雷雨擴大時間出爐

紐約觀光吃228元飯糰挨批　作家朱宥勳曝「不貴」原因

最快周四又有熱帶低壓發展　專家揭生成颱風機率

鬼門開倒數！　4生肖易卡陰

小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

金憨慢講話！　4星座男「只用行動寵愛你」

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

第三屆真善美傳播研習營開課　堅持為台灣培育未來媒體菁英

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

宜蘭岳明國中小「22師生搭帆船環台」擱淺！船嚴重傾斜卡9小時

高圓圓清涼洋裝前後全開　網讚「背肌太美」

萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！竟是假冒慣犯　呂秀蓮也受害

每百戶就有2戶買房　上半年六都購屋比創13年新高

高雄男無照酒駕拒測...挨罰18萬扣車　竟回「那就再買一台」

2分鐘警告！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手加速爬行開火

日本國民女神綾瀨遙　從早到晚維持超上鏡狀態

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

病毒大爆發！　全家都中鏢

恐有3颱趕進度！　時間曝光

男友綽號被叫「開瓶器」　她秒分手！真相爆噁

喪禮法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

他謝絕2.2萬外套被公審　店家：無能別告知我

王功蚵殼竟要回收　彰化縣府曝答案

小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

幼兒園一群孩子「公開家中祕密」　一串數字全說了

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

捲逃漏稅風波　喜相逢闆娘：裝清高的人蹭流量

一次滿足「籃襄慧」　10秒熱舞片看不完

4縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

全台前5月賣出6.3萬間預售屋　金額破1.1兆元大關

全台前5月賣出6.3萬間預售屋　金額破1.1兆元大關

根據最新預售揭露資料顯示，5月份全台預售揭露件數達1.5萬件，成交金額達2858億元，件數與金額雙雙創下預售即時揭露以來單月新高，信義房屋專家認為，預售市場即使房價已經出現大漲，但交易件數卻是即時揭露以來新高，反映整體交易市值更為火熱。

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

台中「雀躍野豬」破壞農田　農業局將派人圍捕

台中「雀躍野豬」破壞農田　農業局將派人圍捕

台中赫見大蛇絞殺綠繡眼吞噬

台中赫見大蛇絞殺綠繡眼吞噬

關鍵字：

重陽節敬老禮金台中市社會局老人福利

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

病毒大爆發！　全家都中鏢

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

15歲女高燒41度送急診　醫：可怕的是後面

她離婚後中2200萬　前夫提告分到800萬

Joeman新戀情？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面