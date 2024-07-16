台中發錢了！符合資格「最高領1萬元」　46萬人受惠

▲配合重陽節慶，113年度台中市重陽敬老禮金將自9月19日起發放。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

配合重陽節慶，113年度台中市重陽敬老禮金將自9月19日起發放。台中市政府社會局表示，今年預計超過46萬人領取，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元、90歲至94歲長者每人3千元、95歲至99歲長者每人5千元、100歲以上之長者每人1萬元。重陽敬老禮金採現金和匯款2種方式發放，7月12日起至8月21日可上台中市政府社會局網頁「社福便利站」（https://i-welfare.taichung.gov.tw/people/index）線上申請匯款。

社會局說明，民眾至社福便利站線上申請匯款後，社會局將透過簡訊或電子郵件通知，去年有4成的長輩選擇匯款領取重陽敬老禮金，發放首日就會匯入帳戶。另民眾也可到各區公所領取匯款紙本申請書或網路下載，填寫後掛號郵寄戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。若來不及申請匯款，各區公所會通知發放現金的時間和地點，二種領取方式都方便，敬老心意不打折。

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社會局也說，113年度台中市重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），亦即48年12月31日前（原住民58年12月31日前）出生，且於113年8月20日前設籍台中市，領取期限至11月30日，逾期不得領取。各公所及戶政事務所都已張貼宣導海報，在此期間欲遷徙戶籍的長輩請務必注意相關規定。

社會局呼籲，詐騙手法和各種假消息層出不窮，民眾切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」反詐騙三步驟，接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，可撥打各區公所社會課、社會局長青福利科查詢。

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