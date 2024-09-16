桃園「一生好運卡」好康再擴大　逾220家藥局9／17起推專屬優惠

▲桃園「一生好運卡」好康再擴大。（圖／婦幼局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局15日表示，桃園好孕專車自3月8日起開辦，迄今已核發9,300張以上「一生好運卡」，該局亦持續拓展「一生好運卡」使用場景，繼7月份與5家藥妝通路合作後，本月17日起，擴大加入本市大樹、新資生、全球、美康、辰安等連鎖藥局通路及各合作的社區藥局，共計超過220家藥局適用「一生好運卡」相關優惠。

市府婦幼發展局指出，為提升出行便利與安全，該局於7月25日起擴大計程車服務範圍，讓往返雙北、基隆及新竹縣市的孕產婦都能搭乘桃園好孕專車，並配合「月月抽獎」活動，自7月起至12月止共6個月，針對已領卡的媽咪們，每月25日抽出50名幸運兒，每人可獲得500元虛擬禮物卡。

另外，為滿足媽咪們購買孕期或產後所需品，婦幼發展局自7月25日起，與悠遊卡公司攜手康是美、丁丁、佑全、躍獅及杏一五家藥妝通路推出好康優惠活動；今年秋節前夕，婦幼發展局自9月17日起，再納入本市大樹、新資生、全球、美康、辰安等連鎖藥局通路及各合作之社區藥局，本次共計超過220家藥局適用「一生好運卡」相關優惠。

婦幼發展局指出，各家藥局或藥妝通路合作的方案皆有不同，包括滿千送百、會員價優惠、折扣優惠等等，媽咪們只要持「一生好運卡」在合作之社區藥局消費，就享有桃園專屬優惠，也期望透過「一生好運卡」功能越來越強的情況下，讓申請一生好運卡的孕產婦及小寶貝一生都強運！

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