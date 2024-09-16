曾姸潔反擊小平叔「孤獨老人沒朋友」　霸凌老百姓的衣冠禽獸

圖文／鏡週刊

國民黨台北市議員鍾小平日前遭爆曾對民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔傳訊「想妍妍」「就喜歡妳。我是單身也是單眼皮」等騷擾言語，不過鍾小平不認自己有追過曾，今（16日）還對曾姸潔和公布他們對話紀錄的詹江村提告妨害名譽。對此，曾姸潔在臉書PO出影片反擊，不僅嗆鍾說謊成性，還火力全開嗆聲「你是孤獨老人還是沒朋友嗎」「想要霸凌平民老百姓的衣冠禽獸」。

鍾小平今日赴北檢對曾姸潔按鈴提告，不僅聲稱自己是正人君子、願接受測謊，還公布與曾的對話紀錄，並聲稱曾收回的訊息內容是恐嚇他如果再對阿北（柯文哲）怎麼樣，就要反擊的內容。

對此，曾姸潔隨後拍影片回應，稱自己其實很不想理鍾小平，並酸鍾說一個謊就要用更多的謊去圓，甚至不惜得按鈴申告找台階下，且事情水落石出還她清白也是1年後的事情， 所以很多民代都喜歡用這個方法詭辯。

曾姸潔喊話鍾小平，身為一個男人，做錯事道歉就沒事，而不是到處扯謊。曾姸潔也稱，自己從來沒有透過任何管道說鍾對阿北不利就要對他出手，並澄清自己當初是不小心把「想妍妍」的3張截圖給他，鍾秒讀她也秒收回，並且曾也在臉書曬出截圖。

曾姸潔更火力全開怒嗆鍾小平亂虧妹，質疑誰會沒事約一個只在晚宴上見過一次的女生陪自己跑18小時的行程，「有毛病啊，你是孤獨老人還是沒朋友嗎」。曾也稱，記者問鍾是否要測謊時，鍾其實有愣了一下，因為鍾知道自己在說謊，但老人家不想低頭認錯只好答應要測謊。

曾姸潔並認為，像柯文哲承認自己收木可450萬與花4300萬買商辦有失誤並道歉才是真男人，希望老天讓鍾小平醒悟，不要再說自己是正人君子，因為對她來說鍾就是公然說謊，是「想要霸凌平民老百姓的衣冠禽獸」，並稱鍾也可以針對這句話直接告下去。

曾姸潔最後再度澄清，自己這輩子從來沒有故意要對鍾小平做出任何的威脅警告，也沒有傳過任何文字恐嚇鍾，她敢對天發誓，如果自己有傳的話馬上天打雷劈，反問鍾小平「你敢嗎？」再酸也許鍾敢因為他說謊成性。

而稍早曾姸潔也公布她與鍾的聊天紀錄，直呼「面對小平叔的告白，誰會不拒絕啊？我還沒瞎到飢不擇食好嗎？」還表示自己可以把2018年收到騷擾的心路歷程分成上中下集都貼出來，且自己曾經封鎖過鍾，只是2019年鍾對民眾黨釋出善意，才解封鎖，但也沒有主動敲過鍾，一直以來都是鍾傳訊息給她，她已讀不回。

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