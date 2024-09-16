落實數位平權　中華電信與勞工局攜手推「馨心學堂」

▲中華電信與台南市勞工局攜手舉辦「馨心學堂5心始業式」，市長黃偉哲親臨七股樹林社區，向50多位長者祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，中華電信與台南市勞工局攜手舉辦「馨心學堂5心始業式」，市長黃偉哲親臨七股樹林社區，向50多位長者祝賀，其中包括高齡達92歲的長者，並一同見證中華電信推出的「馨心學堂 — Taiwan Senior ♡Heart School」的成果。

該計劃由市府勞工局結合身心障礙者就業培力擔任講師，與中華電信企業志工合作，從台南出發，前往全台資源不足的高齡社區，透過伴遊方式提升長者對智慧手機的使用能力，讓他們享受更加便捷的數位生活。

黃偉哲市長強調，希望透過「希望家園」施政理念，建構一個包容多元、關懷弱勢的社會，讓每個人都能共享科技帶來的便利。這特別適用於高齡長者與身心障礙者，他們不應因年齡或身心條件而被數位世界排除。這項計劃不僅促進社區凝聚力，也為高齡者創造更多數位生活的可能性，實現全齡友善社會的目標。

黃偉哲市長進一步指出，台南市長者整體在逐年成長，現在已經達35萬人，雖然長者越來越多，但都很快樂很健康，現在是數位生活來臨，不僅需要5G，還需要5心（台語諧音），台南市政府勞工局聯合中華電信、中華民國身心障礙聯盟及脊髓損傷者協會全國聯合會，培訓台南身心障礙者成為數位講師，並與企業志工一同進駐社區服務，開辦「馨心學堂(Taiwan Senior ♡Heart School)」，率先由台南出發，並選擇七股樹林為始業式地點象徵台灣大員歷史的起點，陸續也在台南七股樹林、後壁頂長、白河草店與東山聖賢等四個社區的超過1000名長者，是全台首間由企業設立、專為長者服務的「全台首學」，這種創新的長輩服務模式不僅支持身心障礙者的社會參與和多元就業，也顯示中華電信對台南的ESG承諾，未來也持續與中華電信合作將計劃擴大到台南最新的「曾文市政願景園區」，並逐步拓展服務範圍至全台灣，讓全台的長輩都能享受到這項服務。

黃偉哲市長也提醒各位長者，使用手機的同時，也要記得照顧眼睛，一定要在光線充足的地方操作手機，最重要的是，要抱持警覺心，收到買股票或邀約投資的訊息，一定要多方查證，防止被有心人士利用或詐騙。

中華電信董事長郭水義表示，台灣已邁入超高齡社會，偏鄉長者服務更需要企業志工的積極參與。「馨心學堂」目的在縮小數位落差、推動數位賦能，實現數位平權，並落實聯合國永續發展目標（SDGs），為台灣的銀髮族群創造高品質的數位生活。他強調，儘管3C產品本身冷冰冰，但「馨心學堂」的志工和身障講師透過陪伴取代單純教學，並讓長者在課程中與志工一對一互動，逐漸愛上使用手機，並與家人和朋友保持緊密聯繫。

中華電信台南營運處總經理蔡旻宏補充，企業志工大多來自當地或服務地點附近，能更有效地服務在地長者。中華電信長期支持身心障礙者的社會參與，透過多項科技創新服務如「愛幫盲行動」，幫助視障者。身障講師透過分享自身經歷，鼓舞長者，展現數位科技創造的新生活可能。

台南市勞工局局長王鑫基表示，中華電信的「馨心學堂」不僅為長者提供數位教育，也幫助身心障礙者在擔任講師的過程中重新找到自信與歸屬感，並獲得經濟報酬。中華電信特別向安平康家福田庇護工場購買了「台南400中秋大禮盒」，贈送給社區長者、身障講師和企業志工，以此傳遞祝福並感謝大家的參與。