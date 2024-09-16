烏日前竹區段徵收優先分配安置土地　中市首創預配方案縮短地主等待時間

▲烏日前竹地區區段徵收範圍。 （圖／臺中市政府地政局提供，以下同）

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說到中臺灣最具發展潛力的新興熱區，臺中市烏日區絕對是焦點所在，高鐵、台鐵和捷運匯聚於此，不僅擁有中部唯一的三鐵共構優勢，更有國道1號高速公路、中投公路及環中路等主要幹線，形成綿密且重要的交通樞紐，無論是到市區或草屯、彰化等生活圈，十分便捷。近年來，建商們紛紛將目光轉向烏日，陸續推出住宅、商辦等各項建案，國內外大型企業也持續投資進駐，帶動地方迅速發展，其中，臺中市政府正在辦理的烏日前竹區段徵收案，目標打造現代化都市格局、串聯水岸綠地、擘劃優質居住空間，是當地鄉親期盼已久，未來發展最為可期的開發案。

烏日前竹地區區段徵收以整體開發方式辦理，面積達110.71公頃，讓利於民提升領回抵價地比例至50%全國最高，並規劃8大多元安置計畫，開發過程中涉及都市計畫個案變更審議期程，為加速安置土地配地作業，市府傾聽民眾需求，採納民意全國首創「安置街廓土地預配方案」，公開透明提供即時的地政資訊，在配地行政作業與都市計畫程序雙軌進行下，大幅提升行政作業效率，去(112)年底也已提前完成安置土地抽籤暨配地作業，共計34戶安置戶配得土地，成為第一批獲配回抵價地的地主，將可提前規劃建築，有效縮短等待時間，盡早回到原來熟悉的環境居住。

▲市府辦理安置土地抽籤暨配地作業，過程公開透明，讓符合安置條件資格的民眾及早配得土地。

在臺中市烏日前竹地區區段徵收安置土地抽籤暨分配作業要點中，詳細訂定了各項相關事項，包括安置土地抽籤及分配土地程序、應備文件、公告、通知、異議處理、地籍測量、登記等。為了讓民眾對於優先分配安置土地分配原則更淺顯易懂，地政局設置前竹區徵專屬網站及前竹區徵報馬仔LINE官方帳號，提供即時資訊及資料下載，此外也主動召開說明會，親自回應疑問並介紹預配方案內容，包括安置土地對象及資格、作業規劃、配套措施、預期時程等，同時貼心設置一對一服務諮詢區，提供更深入的解答，維護民眾權益。

烏日前竹地區區段徵收案是當地鄉親殷切期盼40年的重要開發案，在市府團隊的努力下，優質的設計與施工品質，更獲得國家建築金獎首獎肯定，後續將依循都市計畫進行基礎建設，盡早完成此案開發目標，讓烏日前竹地區成為優質水岸住宅景觀聚落，與民眾攜手共創雙贏。

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