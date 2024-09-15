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饅頭過期「整袋噴汁」還拿出來捐　家扶中心悲傷：我們不是廚餘回收

▲▼把家扶中心當廚餘回收場？離譜婦捐過期1年半「流膿汁饅頭」…挨轟缺德。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

▲婦人捐贈饅頭「過期還噴汁」，家扶中心悲傷「我們不是廚餘回收場」。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

記者趙蔡州／綜合報導

公益組織由於非營利的屬性，多少會對外募集資金或資源。一間位在彰化縣和美鎮的家扶中心近日表示，他們收到2袋過期1年半的饅頭，其中一袋饅頭甚至已噴出濃稠汁液，讓他們悲傷說「我們不是廚餘回收場」，也完全無法理解「為何過期這麼久的物資，竟然還要送給受助家庭」。

彰化家扶中心表示，有一位阿姨13日拿著一大袋物資上門，對方聲稱是「親手製作的饅頭，要跟孩子們分享」，他們原本非常感動，一邊道謝一邊收下饅頭，不料後來拆開大袋子準備分裝時，才發現裡面有2小袋饅頭已過期1年半，其中一袋饅頭甚至還噴出濃稠湯汁黏在袋子上。

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▲▼把家扶中心當廚餘回收場？離譜婦捐過期1年半「流膿汁饅頭」…挨轟缺德。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

▲家扶中心收到過期饅頭。（圖／翻攝自彰化家扶中心）

家扶中心人員發現後非常傻眼，立刻趕出去要找阿姨詢問原因，然而阿姨早就已經離開了，他們無奈只好將這些饅頭當成廚餘處理，也感嘆「人的地位雖有高低之分，但人格不應該有貴賤之別，家扶不是廚餘回收場，受助家庭跟我們都一樣，請不要用憐憫的眼光來看待受助家庭」、「好難過，過期這麼久的物資，竟然還要送給受助家庭」。

貼文一出立刻引發網友熱議，「這是在侮辱人，離譜至極」、「放在家裡那麼久了就繼續放啊，拿去給人對的起自己良心嗎」、「過份了吧，怕自己糟蹋食物，送給別人，別人丟了，算別人的過嗎」、「有些人最自私，東西過期自己不敢丟（怕遭天譴），卻用這種方式轉移給別人，還自以為是做善事，畜牲不如」。

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