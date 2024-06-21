男子「帶饅頭回家」被控竊盜！　法院揭真相：公司判賠2.2萬元

▲張先生因患有糖尿病，無法食用饅頭。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南通一名張先生先前在一家機械公司的員工餐廳工作，一日突被公司指控「多次竊盜公司發放的饅頭」，氣得向法院提告維護名聲。南通法院審理發現，張先生因患有糖尿病，無法食用饅頭才帶回家，故判公司須賠償張先生精神損害損失費。

據《紅星新聞》報導，2021年3月，張先生入職該機械公司，從事後勤工作，負責炒菜煮飯等食堂工作。該機械公司共有300多名員工，每日為員工提供早餐、午餐，其中早餐為每人兩個饅頭，一碗粥。

該機械公司人事部門去年12月20日在公佈欄張貼通告，「食堂職工張先生多次竊盜公司饅頭，違反公司管理規定，現予以公開通報。」張先生看到後，認為自己並無竊盜行為，公司的通告侵犯了自己的名譽，於是向公司提告，並要求賠禮道歉、賠償精神損害損失費5000元（人民幣，下同，約台幣2.2萬元）。

▲法院認為，張先生的解釋符合常理。（示意圖／CFP）

機械公司表示，從監視器畫面中發現，張先生在上班時經常空手而來，下班時則拎著塑膠袋，袋中裝滿了饅頭，且監視器也拍到，張先生從食堂冰箱拿饅頭的畫面，「張先生本身從事員工餐廳的工作，監守自盜，違反了公司的管理制度，人事部通報的行為符合公司規定。」

張先生對此回應，雖然負責員工餐廳的工作，但並無竊盜行為，「我因為患有糖尿病不能食用包子饅頭一類的麵食，但公司每天早餐會發放饅頭，有時一些同事會將吃不完的饅頭送給我，把這些饅頭丟棄的話，十分可惜，所以通常我會將饅頭放到冰箱裡，待攢到一定數量後，再帶回家給家人食用。」

海安法院經審理認為，機械公司主張，張先生在2023年11月15日至12月15日期間，發生了5次侵占、偷竊公司財物的行為，但未能提出客觀的證據，僅憑監視器畫面就張貼不實的公告，「綜合考慮公司的侵權行為、主觀過錯程度及對張先生造成的負面影響等，法院酌定該機械公司賠償張先生精神損害撫慰金5000元。」