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浪漫異地戀追愛　台北都會男變嘉義青農

▲▼ 新港鄉女婿跨行從農 挑戰溫室栽培創新技術，33歲劉俊逸展開農業新人生 。（圖／縣議員林岱傑服務處提供）

▲新港鄉女婿劉俊逸跨行從農，挑戰溫室栽培創新技術，33歲劉俊逸展開農業新人生 。（圖／縣議員林岱傑服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自台北劉俊逸因緣際會結識妻子，進而來到嘉義新港，並跨入自己完全不懂的農業生活，藉由嘉義縣政府國本課堂及相關設備補助打造智慧農場 ，結合創新科技與農業管理，為當地農業注入了全新活力，有機會成為台灣農業發展的亮點。

劉俊逸表示，作為一個農地都沒踩過的台北女婿，在都市裡生活了三十餘年，對農業毫無經驗，不僅對於溫室栽培和農業技術完全不了解，甚至連基本的種植概念都模糊不清，卻來到嘉義開始學習養液栽培，認識溫室的溫濕度調節對作物，好奇心的驅使讓他深入探索這片陌生的土地與領域。

▲▼ 新港鄉女婿跨行從農 挑戰溫室栽培創新技術，33歲劉俊逸展開農業新人生 。（圖／縣議員林岱傑服務處提供）

劉俊逸表示，決定攜手妻子回到她的家鄉嘉義，這個決定很大一部分是為了讓她能陪伴年邁的父母，給他們更多的關懷與支持，並選擇跨行進入溫室離地栽培，希望打破傳統的框架，尋求一種更高效且環保的農業方式。這對一個完全沒有農業背景的人來說無疑是一個巨大的挑戰。

▲▼ 新港鄉女婿跨行從農 挑戰溫室栽培創新技術，33歲劉俊逸展開農業新人生 。（圖／縣議員林岱傑服務處提供）

劉俊逸說，因為國本學堂張耿赫老師教授農業的實際操作，讓自己掌握了科技農業的精髓，也學會平時無法接觸的農業知識，並逐步深入了解這個領域，逐步掌握科技農業，更懂得用自動化控制系統和養液栽培等現代農業技術精進農栽技術。

他另外提到，設備高效率的農業生產，確保了作物的品質，也讓土地更加友善循環。更重要的是，這一切的努力都是為了他的5歲女兒，希望女兒能吃得健康，並且在鄉下有更多活動空間，自由且舒適地成長，也讓下一代能享受一個更永續的未來。

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