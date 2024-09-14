被問爛了！換iPhone 16「要搭哪個方案」　前電信員工給答案

▲iPhone 16已開放預購。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果新寵iPhone 16開賣！不少果粉都好奇搭哪種電信方案最吃香，一名前電信員工揭密「萬年不變1組合」的優質搭配，尤其有熱點分享需求的用戶，其實不用考慮5G方案。引發一票果粉中肯點頭，「這次i16我會直接買空機！」

一名網友在Threads表示，身為前電信從業人員的他，每次iPhone新機上市後，總會被問爆「到底搭哪個手機方案？」

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由於有業績上的考量，讓他笑稱，「不要問我到底搭哪個手機方案，我絕對不會告訴你直接買空機最好」、「也不要問我要不要升級5G，因為我也絕對不會告訴你4G就很夠用，更不會告訴你5G有熱點限制！」

事實上，原PO自己辦的方案就是4G不限速499元，甚至他還開熱點分享筆電玩Steam。對此，原PO也幫果粉們總結，「低資費+買空機是萬年不變的道理，有熱點分享需求就別考慮5G了。」

底下網友也笑回，「吃到飽277元，每次都買空機，爽」、「我就是低資費+空機！身邊很多人死不信這才是最正確的，還在那邊1899元 付2-3年」、「我也是4G、499元，二個月繳一次」、「電信人路過，真的...都要昧著良心叫客人續約，公司又一直追高資費KPI加值服務那些，低資費吃到飽客人我都會叫續4G叫他買空機，但低資費的客人偏偏又不要，我真的是沒輒」、「企業方案399元，4G吃到飽不降速已用好幾年，真香」、「很久以前算過，不管怎樣只要不是買空機，搭配門號方案購入整體花費都會比較高，所以都只買空機」、「中肯！我之前買13時搭5G吃不飽的方案（60G)，但我都開4G在用，之後約滿，我直接調回4G吃到飽，這次i16我會直接買空機」。

也有內行人幫補充，「對了！你忘了告訴大家，剛出的那段時間是不會賣空機的，只想買空機不搭資費的，一律喊缺貨」。有網友才秒懂驚回，「原來如此，難怪之前買14的時候一直等不到貨」。

本文獲原PO授權。