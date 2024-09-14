拒提供遠程武器給烏克蘭　美防長：不希望戰爭擴大

▲俄羅斯城市拉緬斯科耶（Ramenskoye）遭烏克蘭無人機攻擊。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）13日表示，目前仍未提供烏克蘭遠程打擊武器（例如ATACMS），原因在於不希望戰爭擴大，美國不會與俄羅斯交戰，這是從一開始就設立的目標。

奧斯汀13日到阿拉巴馬州麥克士威空軍基地（Maxwell Air Force Base）視察，接受媒體訪問談到烏克蘭戰況，他表示，很多國家都在談論遠程打擊，但實際上只有少數幾個國家擁有這種能力，決策時不僅要考慮單一武器系統，而是多個因素來達成目標。

▲俄羅斯經常用匕首飛彈攻擊烏克蘭，射程高達2000公里。（圖／路透社）

奧斯汀強調，烏克蘭自主研發遠程無人機並成功用於打擊目標，他們將繼續開發這些能力，其他國家也在投資這些技術，「我們不希望看到戰爭擴大，美國並未與俄羅斯交戰，這是我們從一開始就設立的目標。」

奧斯汀還談到以色列狀況，雖然航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）已經離開中東區域，但並不意味著伊朗的威脅已經消除，無論是現在還是將來，都應該保持警惕，「我們會採取必要的措施，繼續幫助以色列保護自己，目前仍然有一艘航空母艦在該地區，還有其他增援的部署軍力。」

