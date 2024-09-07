護理師院內偷吃醫師！放話「讓你腳軟」　完事投降：你太猛了

▲廖姓護理師與醫師在院內發生婚外情。（示意圖／AI生成）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名廖姓護理師與丈夫結婚多年，怎料她竟與院內的醫師阿強（化名）發生婚外情，不但誇口「讓你腳軟」，發生性行為以後，還稱讚阿強「真的太猛」，氣得阿強的配偶一狀告上法院。桃園地院審理後，判廖女須賠20萬元。

根據判決書內容，廖女婚後育有2名子女，阿強婚後育有3名子女，沒想到2人共事的過程中，意外擦出愛的火花，2022年1月開始交往，並且發生了超出友誼的關係。

2人除了牽手、親吻及擁抱以外，廖女還時常傳送各種鹹濕訊息，包含「不對喔！是躺著讓我幫你服務一下」、「今天的姿勢好喜歡，你真的太猛」、「明明又不是年輕小男生～應該沒有辦法容易受孕吧」等話語，更是誇口放話，要讓阿強「腳軟」，連查房都有困難。阿強的妻子看見對話，驚覺遭到丈夫背叛，氣得一狀告上法院，並且求償69萬元。

▲護理師與醫師在院內發生關係，對話紀錄被醫師正宮抓包。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對此，廖女則供稱，證據只有對話紀錄，不能證明她與阿強確實有發生關係，且是因為阿強主動向她示好、噓寒問暖，營造曖昧氛圍，才讓她逐漸產生好感，加上事件發生後，她只能從醫院離職，阿強則可以繼續在醫院工作，就算阿強的妻子受到精神上的痛苦，也不該由她承擔全部責任。

不過，桃園地院審理後，並不採信廖女的說法，認定廖女與阿強多次在醫院內發生接吻、口交及發生性關係，顯然不是單純朋友的關係，因此判廖女須賠20萬元，全案仍可上訴。