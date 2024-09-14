駕駛切西瓜式轉彎撞飛斑馬線行人　他滾2圈才停下

記者黃翊婷／綜合報導

近日網路流傳一段監視器影片，兩名男子日前行經桃園市蘆竹區一處路口時，突然被一名駕駛轉彎撞上，其中一人立刻跳開，另一人則因閃避不及，直接被從斑馬線上撞飛，翻滾兩圈才停下。畫面曝光之後，引起網友留言熱議，「這到底是怎樣可以沒看到」、「轉彎不看又用切西瓜的方式轉彎，撞到人就說沒有看到人的屁話」。

▲黑衣男子被從斑馬線上撞飛。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段監視器畫面影片，事情發生在上個月29日晚間8時許，只見畫面右側有兩名男子正要徒步經過桃園市蘆竹區南工路與南崁路二段路口，沒想到畫面左側一輛紅色汽車轉彎之後，竟在前方「沒有任何遮蔽物」的情況下，直直撞上走在斑馬線上的兩人。

白衣男子見狀立刻跳開，幸運閃過直衝而來的紅色汽車；另一名黑衣男子就沒有這麼幸運了，他因為閃避不及，當場被撞飛，還在地上翻滾兩圈才停下。不過，黑衣男子隨後便自己站了起來，傷勢似乎不重。

監視器畫面曝光之後，引發網友留言熱議，大家都想不明白，當時的路況，汽車駕駛不可能沒有看到正在過馬路的行人，「這到底是怎樣可以沒看到」、「這視力，我看是沒救了」；也有網友推測，可能與開車方式或隔熱貼太黑有關，「轉彎不看又用切西瓜的方式轉彎，撞到人就說沒有看到人的屁話」、「過黑隔熱貼影響視線應該都要開罰」。