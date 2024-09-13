鐵道迷快搶！中捷北屯機廠雙十節開放個人參訪　120名額9／18開搶

▲中捷北屯機廠將在10月10日開放個人參訪，行程中還可以實地看到電聯車維修過程。（圖／中捷提供）



記者游瓊華／台中報導

鐵道迷注意！向來只受理團體申請的台中捷運北屯機廠參訪活動，將在10月10日開放18歲以上民眾參訪，不用揪團，個人就能報名，且除了從捷運松竹站搭車到北屯總站得自行購票之外，其餘參訪行程均為免費，預計當天共推4場次，每場限額30人，9月18日起開放網路報名，額滿為止。

中捷公司表示，由於維持捷運綠線運行安全的兩大重地行控中心及維修廠均位在北屯機廠，北屯機廠屬於管制區，未經申請不得進入，為了讓民眾深入認識捷運系統如何運作，中捷開放團體申請參訪北屯機廠，今年1至8月累積辦理100場、3565人次到訪，超過8成是高中以下學生及親子團，因此被稱為「隱藏版教學熱點」。

不過，不少鐵道迷反映，希望中捷開放假日及個人參訪。對此中捷公司也給予回應，宣布今年10月10日特別舉辦北屯機廠參訪活動來滿足鐵道迷，當天將辦理4場次，每場限額30人，僅受理個人報名，報名資格為18歲以上民眾。

「中捷慶雙十」參訪行程將在捷運松竹站集合，讓民眾先認識車站設備、建築特色及乘車規定等，再搭乘捷運前往北屯總站，接著前往行控中心，了解行控人員如何透過各項系統掌控各列車及各車站狀況；接下來可選擇到主維修廠認識電聯車如何保養維修，或者到1:1的車體模型，透過互動設施明瞭列車各項安全設備。