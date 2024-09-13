金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

香港上市黃金珠寶公司周生生13日官網顯示，足金飾品761元／每克（人民幣，下同，約台幣3478元），較前一日大漲15元／克。周大福、六福珠寶品牌黃金金飾價格也在一夜大漲。

綜合陸媒報導，現貨黃金12日持續走高，盤中刷新歷史新高至2560.12美元／盎司。截至收盤，現貨黃金漲1.88%，報2558.485美元／盎司，刷新歷史收盤高點。現貨白銀漲4.15%，報29.857美元／盎司。COMEX黃金期貨漲1.85%，報2587.2美元／盎司，刷新歷史收盤高點。COMEX白銀期貨漲4.17%，報30.215美元／盎司。

▲周生生官網。（圖／翻攝自微博）

一名分析家表示，在美國PPI數據公佈後，金價站上2550美元，再創新高，「不過，市場風險情緒樂觀，抑制了投資人對避險資產的熱情，目前黃金的長期趨勢是看漲的，它已觸及2550美元的看漲目標，這為下一個上行目標2570美元打開了通道，並有望走到更高的位置。」

黃金股13日早盤走強，招金礦業漲超5%，赤峰黃金漲超3%，紫金礦業、山東黃金、山金國際漲超2%。受盤面影響，多只追蹤中證滬深港黃金產業股票指數的ETF漲逾2%。

▲國際金價再創歷史新高。（圖／翻攝自微博）

中證滬深港黃金產業股票指數從A股及港股市場中，選取50檔市值較大，且業務涉及黃金採掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數樣本，以反映A股及港股市場中，黃金產業上市公司證券的整體表現。

有市場分析認為，市場對聯準會將很快啟動降息週期的預期日益增強，支撐了金價近期的走強。央行的強勁買盤，和場外交易市場的強勁需求，也推動了黃金的上漲。

▲相關微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

相關話題「金價又瘋了」衝上微博熱搜第一。面對金價一路「狂飆」，不少網友表示，「現在金價漲成這樣，真是苦了那些要準備訂婚結婚的人了，三金五金的以前兩萬錢就能搞定，現在得準備五六萬了，這貴得也太離譜了吧」、「金九銀十，估計是最近結婚的多」、「腸子都悔青了，後悔沒早點買黃金」、「我結婚的時候每克才447元」、「漲到都快買不起了」。