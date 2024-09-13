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觀光客大增！東京住宿費翻1.5倍　日人嘆出差只能住郊區、膠囊旅館

外國觀光客大增！東京住宿費翻1.5倍　日人嘆：出差只能住郊區、膠囊旅館

▲ 日本東京飯店住房費用在5年間飆升1.5倍。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

受日圓匯率大貶影響，大量外國觀光客赴日，住房需求量也跟著暴增，這導致東京商務飯店的住宿費持續飆升。根據日媒《讀賣新聞》報導，相較新冠疫情前，平均住房費用已上漲1.5倍，導致許多商務人士出差時，找不到公司所規定的價格房型，只能選擇膠囊旅館、郊區飯店。

報導指出，訪日遊客絡繹不絕，位於東京新宿的某間商務飯店幾乎每天都擠滿外國遊客，大廳也有擅長英文或中文的工作人員。目前，一般旅館的平均住房率約在5至6成，而飯店住房率可超過8成。

由於勞動力短缺問題，使得人事成本及物價上漲，商務旅館價格也不斷上升。據東京飯店協會數據顯示，東京約260家飯店8月平均房價為1萬6556日圓（約新台幣3753元），對比2019年8月的價格為1萬804日圓（約新台幣2449元），5年來飆升1.5倍。

另據日本民間研究機構三郎研究所（東京都千代田區）的相關資料顯示，他們自2011年7月至8月進行一項調查（171家企業回覆），日本當地出差員工的平均住宿費用為為每晚8606日圓（約新台幣1951元），遠遠低於東京商務飯店的平均價格。

對此，一名29歲的男性員工就抱怨，每年需要多次前往位於東京的總公司，但在附近很難找到1萬日圓（約新台幣2266元）以下的飯店，他只能住在距離東京搭火車要1小時左右的飯店，「公司調漲3000日圓（約新台幣681元）後，如果利用提前預訂的折扣，就能順利在市中心找到下榻處」。

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