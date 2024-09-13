▲全球僅存「大鱗梅氏鯿」！金門移地復育計畫啟動成果斐然。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

台灣絕跡的傳說魚種「大鱗梅氏鯿」在金門縣政府的努力下，復育計畫取得了顯著的成果。大鱗梅氏鯿(學名Metzia mesembrinum)，被列為國家三級保育類淡水魚類，自1920年起在台灣已經100年未見其蹤跡，台灣本島完全絕跡，目前僅在金門本島的水域中還殘存著少數且不穩定的族群，而金門極可能是其全球僅剩的自然棲地。

金門縣政府自2012年開始保育大鱗梅氏鯿，包括救魚行動、棲地改善、移除外來種、族群調查及移地復育等作業。在2018年自大陸引水後，2020年收到在地團隊通報，金門東半島溪流水域環境發現非金門原生之淡水魚種，恐影響本地原生淡水魚及大鱗梅氏鯿的生存空間，隨即向農業部林業及自然保育署爭取計畫補助，執行保育相關調查。

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縣府2021年在林保署計畫經費補助下，委託金門再生魚坊團隊，進行全島性金門淡水魚類及外來魚種調查，發現大陸引水源頭田浦水庫、金沙溪等流域，皆有發現外來魚種蹤跡。為了保護大鱗梅氏鯿，縣府建設處與專家學者研商與評估後，選定光前溪最上游太武池作為大鱗梅氏鯿的保種庫。

2022年，縣府進行太武池的抽水作業及環境整理工作，並將池中的外來種魚類全數移除。同年10月11日，縣府進行大鱗梅氏鯿移地復育工作，野放大鱗梅氏鯿80尾。2024年進行族群監測調查，結果顯示，大鱗梅氏鯿在無其他魚類干擾下，移地復育成果良好，平均推估族群量達18,416尾。

縣府建設處表示，將持續推動金門地區原生淡水魚移地復育、保育、保種、棲地改善及外來魚種移除等工作，並對外來魚種侵入之問題進行調查。若民眾在野外溪流及湖庫發現非常見之淡水魚類，可拍照並聯繫金門縣政府建設處農林科或再生魚坊團隊，協助確認魚種，減少外來種對生態之危害，俾利保育金門在地原生魚種。